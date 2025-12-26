Jerez busca ya pasar el corte para ser candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031

Un momento de la presentación de la candidatura en el verano del año pasado que se celebró en los Museos de la Atalaya

El Ayuntamiento de Jerez ha entregado este viernes al Ministerio de Cultura la solicitud para que la ciudad sea candidata a la Capital Europea de la Cultura en 2031 —es el llamado bid book— . Lo ha realizado tres días antes de se cumpla el plazo establecido por la administración central para cumplir con este trámite —los ayuntamientos tienen hasta el lunes para remitirlo—.

En este documento se ha rellenado un cuestionario escrito en español y en inglés en el que ha explicado cuestiones tales como los motivos para optar a la capitalidad, el perfil cultural de la ciudad, el concepto de programa que pondrá en marcha, la estrategia cultural existente y los planes futuros, sus pretensiones para promover la diversidad cultural, la participación ciudadana en la preparación de la solicitud, el presupuesto municipal destinado para cultura, la estructura de gobernanza de la capitalidad o su plan de financiación, entre otros aspectos. La información remitida por el Consistorio deberá ser analizada por un comité de expertos que hará un informe de las precandidaturas presentadas. Si Jerez supera este primer corte, o preselección, pasará a una segunda fase donde ya deberá presentar el proyecto definitivo de candidatura, aunque basado, claro está, en el bid book entregado este viernes.

En estos últimos días ciudades como Cáceres, Oviedo y Toledo han anunciado que también han cumplido con este trámite. Mientras, Granada ha anunciado que lo hará durante este fin de semana dado que está "perfilando" la traducción al inglés de este documento. También han anunciado su pretensión de optar a esta candidatura ciudades como Burgos, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria, así como el pequeño municipio valenciano de Potries. Ahora bien, de esta carrera ya se han caído algunas ciudades como el caso de Pamplona, cuyo gobierno decidió a mediados de mes que no presentaría su candidatura alegando "dificultades organizativas, económicas y de estabilidad".

Según ha explicado el consistorio en un comunicado, la propuesta remitida al Ministerio de Cultura recoge "las aportaciones de un proceso participativo que ha ido enriqueciendo tanto el propósito como el programa cultural y que pone su acento en el potencial de la cultura de Jerez y de la provincia para transformar desde el sur la sociedad europea, promoviendo los valores de diversidad, inclusión y participación". En el documento, de 60 páginas de extensión, recoge las 38 cuestiones que se requiere en la convocatoria.

Los argumentos que presenta Jerez

Tal y como se recoge en la convocatoria, son cuatro los criterios que debe cumplir la solicitud. Así, por un lado, está la denominada 'contribución a largo plazo' de la candidatura. Según el gobierno, se han aportado "argumentos, datos y propuestas sólidas" para que la candidatura deje un legado "que trascienda" al año 2031. Por otro lado, se incide a las ciudades precandidatas a que argumenten la 'dimensión europea' de su candidatura. En este sentido, Jerez afirma que su propuesta refleja la "diversidad cultural", el "fomento del diálogo y la cooperación con artistas, instituciones y ciudades".

Otro de los criterios exigidos en el bid book es que se pormenorice el 'contenido cultural y artístico' de la candidatura. Según el comunicado remitido por el Consistorio, Jerez ha presentado un proyecto con un "contenido cultural y artístico a través de narrativas, ejes conceptuales y proyectos que integran tradición con creación contemporánea e innovación artística y que prevén mejorar la capacitación de todos los sectores culturales implicados". También son aspectos a valorar la 'capacidad para alcanzar los objetivos', el 'trabajo de proximidad' mediante el desarrollo de "programas participativos y de formación" ;y la 'gestión' y financiación de la capitalidad.

Los siguientes pasos

Una vez presentado el bid book, el documento será analizado los próximos meses por un comité de expertos designado por la Comisión Europea (aunque dos de ellos pueden ser elegidos por el Ministerio). Este órgano convocará a cada una de las ciudades participantes para la realización de una entrevista donde se presentará el programa de la candidata y donde los expertos cuestionarán a la delegación sobre la propuesta presentada.

Este comité realizará un informe sobre las ciudades candidatas y decidirá cuáles pasan a la primera fase —la decisión podrá adoptarse tanto por acuerdo como por votación de sus miembros—, aunque la lista de las que pasen el primer corte debe ser ratificada tanto por el Ministerio de Cultura como por la Comisión Europea.

Si Jerez supera esta primera criba, pasará a la selección final donde deberá completar su expediente de candidatura incluyendo las aportaciones y sugerencias que haya realizado el comité de expertos. En esta fase se incluye la posibilidad, además, de que el comité visite a las ciudades que optan a la capitalidad y una nueva entrevista para dar a conocer los pormenores de la propuesta cultural que se pretende desarrollar.

Nuevamente, será este comité el que proponga a la ciudad designada Capital Europea de la Cultura, aunque la última palabra la tendrá el Ministerio de Cultura.

Jerez confía en pasar el corte

El gobierno municipal ha mostrado su confianza en el proyecto presentado. En el comunicado remitido este viernes, se afirma que se ha presentado una candidatura "construida de abajo arriba, fruto de la participación ciudadana y de las aportaciones de decenas de agentes culturales, educativos y patrimoniales de toda la provincia". En este sentido, ha asegurado que se trata de una "candidatura provincial, que cuenta con el apoyo unánime de todos los alcaldes de la provincia y que se sustenta sobre el vivo, genuino, auténtico e inclusivo patrimonio cultural de la ciudad de Jerez, un referente en el mundo y en Europa de cultura popular y participativa que dialoga con la tradición, la innovación, el futuro y la diversidad".

Hasta ahora, han sido cuatro las ciudades españolas que han sido Capital Europea de la Cultura. La primera fue Madrid en 1992 y le han seguido Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

En el caso de 2031, la capitalidad europea será compartida por España y Malta —esta última ya ha designado a la ciudad de Victoria, que meses atrás se hermanó con Jerez, aunque también ha estrechado vínculos con otros municipios candidatos—. La Comisión Europea decidió que desde 2007 esta candidatura sea compartida cada año por dos países miembros.