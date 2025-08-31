Arranca el curso de 0-3 años "con las mismas necesidades"

Coincidiendo con el inicio del mes de septiembre arrancará oficialmente el curso escolar en los Centros de Educación Infantil de Andalucía. Algo menos de dos mil niños y niñas volverán a las aulas en Jerez, una ciudad cuyas 'guarderías' sufren, como otras muchas dentro de la comunidad autónoma, una situación agónica en lo económico.

Josefina Latorre, presidenta de la Plataforma Ticei 0-3 años, advierte que "este septiembre se cumplen cinco años de la última subida del precio de la plaza, que fue un 15% y que venía a paliar 15 años de no actualización, con lo cual lo único que hacía era ponernos al día y tarde".

La gratuidad en 2 años vendida por la Junta de Andalucía "no ha sido lo que se esperaba, simplemente porque nos faltan niños", admite. Por ello, pide a la administración "que reconsidere su política y se dé cuenta de que este plan no era el que pensaban, por lo que podrían dedicar ese dinero presupuestado a la actualización del precio palza que demandamos".

Para la presidenta de este colectivo "no podemos consentir que pasen casos como el de 'El Nido' en Jerez. En este caso, se ha cuantificado, pero en otros tantos no, porque hay profesionales que paralizan su actividad pero no dan de baja al centro y al final no queda cuantificado, pero la realidad es la que es, y cada vez están cerrando más centros".

Desde Ticei 0-3 años se ha vuelto a reivindicar, coincidiendo con el inicio de curso escolar, la presencia de este colectivo, que aglutina actualmente 497 centros en toda Andalucía, "en la mesa de Infantil. Enviamos la solicitud para entrar el 10 de julio, cumpliendo todos los requisitos, requisitos que no cumplen otras asociaciones que están en la mesa, pero que a nosotros se nos envía pese a no haber normativa. Somos la asociación con más representación en el sector, pero sin embargo seguimos estando fuera de esa mesa".

Del mismo modo, Latorre reivindica también "una serie de mejoras burocráticas, de papeleo, para tratar de encontrar una mejora que nos ayude".

Finalmente, asegura que "la única forma de que los centros sigamos siendo viables es cuimplir con la ley de tasas de octubre de 2021 y pagarnos el precio plaza ajustándolo a los gastos. Por eso, vamos a seguir luchando".