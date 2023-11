Juan Luis Arsuaga presentará en Jerez su nuevo libro, 'Nuestro cuerpo'

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acogerá este viernes, 3 de noviembre, a las 19 horas, la presentación del libro 'Nuestro cuerpo' de Juan Luis Arsuaga. El primer libro sobre la evolución de la anatomía humana, y que une ciencia y arte. Siete millones de años de evolución.

"Somos un prodigio de diseño biológico. Y la razón es que, como sabían Descartes y sus colegas, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Si ya nos maravilla la anatomía animal y humana, todavía es más impresionante si averiguamos cómo ha evolucionado y de qué modo se ha diferenciado del resto de las criaturas, empezando por nuestros parientes más cercanos: los grandes simios", cuenta Arsuaga.

"Mi propósito en este libro -añade- es explicar el cuerpo humano (todos tenemos uno) desde la perspectiva de ese artista improbable que es la evolución, gran escultora de cuerpos, todos ellos bellos, todos ellos perfectos. En este libro se explica que nuestro cuerpo es un prodigio de ingeniería biológica, que apenas consume energía al andar y al correr. Por eso podemos recorrer largas distancias. Por eso es tan difícil adelgazar. Somos la especie caminante".

Una de las originalidades de 'Nuestro cuerpo' es el escenario en el que se desarrolla el libro, el Museo del Prado, porque es ahí donde podemos ver el cuerpo humano desnudo y glorificado por el arte.

"La mayoría de los humanos nos creemos que nuestro cuerpo no es bello comparado con el de los animales. Por el contrario, la perspectiva de este libro es la griega, la exaltación del cuerpo humano a través del arte. Es un punto de vista epicúreo, la doctrina filosófica maldita que hoy está sin embargo de moda con otro nombre: "vida saludable". La búsqueda de la felicidad pasa necesariamente por entender que tenemos cuerpo, que somos cuerpo. ¿Cómo hemos podido llegar a olvidarlo? Todo el mundo tiene un cuerpo que lo lleva a uno y que lo trae. No está de más que lo conozcamos".

A partir de la observación del cuerpo humano a través del arte y de su conocimiento como paleontólogo, Juan Luis Arsuaga nos invita a descubrir de forma sencilla y amena las maravillas que componen el cuerpo humano y cómo y por qué han evolucionado a lo largo de los siglos. "Lo que me he propuesto escribir no es un tratado sistemático, exhaustivo y lleno de láminas del cuerpo humano para uso y consulta de médicos, fisioterapeutas, artistas plásticos o deportistas, sino literatura científica".

Con su mirada lúcida, divertida e ingeniosa viajaremos al pasado para acercarnos a ese gran desconocido, nuestro cuerpo. Porque todas y cada una de las partes del cuerpo humano son un prodigio de la evolución, ese artista improbable, gran escultora de cuerpos, todos ellos bellos, todos ellos perfectos.

"El cuerpo humano se ha construido en el curso de la historia de la especie sin que hubiera un plano, un boceto, o una maqueta, sin ni siquiera un propósito, nuestro recorrido por el cuerpo humano tendrá que ser necesariamente evolutivo y también comparado: preguntándonos cómo eran nuestros antepasados y en qué nos diferenciamos de los demás animales. Es decir, una paleontología y una historia natural".

Ciencia, arte, filosofía y literatura se mezclan en este libro para proporcionar al lector las claves para comprender el cuerpo humano desde una óptica humanista.