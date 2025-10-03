Cristóbal Donaire 'Balcris' recibe el Premio de la Artesanía de Andalucía

El jerezano Cristóbal Donaire 'Balcris' con el premio a la Calidad en la Promoción y Comercialización en los Premios Artesanía de Andalucía

El Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román ha celebrado el reconocimiento otorgado al artista jerezano Cristóbal Donaire Barea, “Balcris”, en el marco de los VIII Premios de la Artesanía de Andalucía, cuya ceremonia se celebró en la capital gaditana.

Donaire ha recibido el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía, un galardón que pone en valor su intensa labor de divulgación y difusión, contribuyendo al prestigio y visibilidad de la artesanía andaluza en la sociedad. Con más de 25 años de trayectoria internacional en el ámbito de la pintura y la escultura, sus obras se caracterizan por el empleo de colores intensos y por la inspiración que encuentra en la tauromaquia, la cultura española, Andalucía y la huella artística de Picasso.

El delegado territorial destacó que el reconocimiento a “Balcris” es un orgullo para la provincia de Cádiz y, en especial, para Jerez, porque pone en valor el talento local y demuestra que la artesanía gaditana tiene mucho que aportar dentro y fuera de Andalucía.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, clausuró el acto recordando que “la artesanía andaluza vive un momento de gran visibilidad en la moda, el diseño y el turismo cultural, pero su continuidad está seriamente amenazada si no logramos garantizar el relevo generacional”, al tiempo que ha recalcado que la artesanía no es un oficio del pasado, sino una profesión con futuro, creativa y sostenible.

El Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía, que ya se encuentra disponible en formato digital en la web de la Consejería de Empleo, analiza en profundidad las causas de la fragilidad del sector y plantea propuestas para asegurar su futuro. Junto a la falta de relevo generacional, el estudio identifica como principales amenazas, la escasa visibilidad de la producción artesana y la competencia de los mercados industriales.

El Gobierno andaluz impulsa este ámbito a través del IV Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, con 14,4 millones de euros destinados al crecimiento, la competitividad y la consolidación de este sector, con ayudas concretas como las destinadas a la transformación digital de las pymes comerciales y artesanas (7 M€); la dinamización de la actividad a través su asociacionismo (1,85 M€); y la promoción del comercio de proximidad y la artesanía de la zona desde los ayuntamientos y las entidades locales (1,43 M€).

En el registro de Artesanos de Andalucía se encuentran inscritos en la provincia de Cádiz 273 artesanos individuales y 50 empresas artesanas, así como una asociación de artesanos. De éstos, tres talleres están reconocidos como PIA (punto de interés artesanal) y seis de ellos como Maestros Artesanos. También en la provincia está declarada como Zona de Interés Artesanal los municipios de Ubrique, Prado del Rey, El Bosque y Benaocaz.

VIII Premios a la Artesanía de Andalucía

Estos galardones, convocados por la Consejería de Empleo, reconocen a empresas y profesionales artesanos andaluces por su aportación al desarrollo del sector y distinguen la innovación, creatividad, compromiso medioambiental, promoción y comercialización en el ámbito de la artesanía.

En esta edición, además del reconocimiento a Donaire, el jurado ha decidido otorgar el Premio a la Artesanía a:

Ana Martínez Martínez (Bubión),

por su labor en la preservación del tejido tradicional en bajo lizo de la Alpujarra granadina. Con una trayectoria artesanal de más de 36 años vinculada a la Tejeduría, fue reconocida como Maestra artesana en 2012 y su taller es Punto de Interés Artesanal desde 2016.

Alejandro Carrero Fernández (Córdoba)

Ha recibido el Premio Andaluz a la Obra Singular, por “El Rosal”, distinguida como la mejor pieza de artesanía, original e inédita, que conjuga en su elaboración la creatividad, el diseño y el respeto por las técnicas de la joyería tradicional. Realizada en plata de ley, con baño de oro de 24 kilates, destaca su excelente representación de la planta y el gran cuidado que aplica en sus detalles, que complementa con una esmerada representación de pequeña fauna de los jardines.

María Esther Moreno Martínez (Úbeda)

Ha sido galardonada con el Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía por su proyecto de cerámica contemporánea que aúna la tradición artesanal y la innovación tecnológica, con la integración de nuevas técnicas como la impresión 3D. Doctora en Bellas Artes, impulsa el trabajo colaborativo con artesanos de diferentes disciplinas -cestería, carpintería y pigmentación natural- resignificando la artesanía y expandiendo su alcance a nuevos lenguajes y mercados.