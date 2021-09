“Los artistas estamos completamente abandonados a nuestra suerte”

¿Hacer reír es una cosa muy seria?

Sí, muy seria. Hacer reír es muy difícil. Y yo, que soy uno de los cómicos de este país, veo que cada día es más difícil hacer reír. Porque cada día la sociedad está más crispada. La gente tiene más problemas. El deber del cómico por tanto es relajar a las personas y lograr que se diviertan.

Usted coprotagoniza el sábado 11 de septiembre, en el Teatro Principal de Puerto Real, la obra ‘En el baúl de mis recuerdos’. ¿Qué puede contarnos de esta propuesta que lleva por subtítulo ‘El Alzheimer pudo con la memoria de mi padre pero no con su sonrisa’?

Porque el autor de esta obra, que es Manolo Medina, estuvo cuidando a su padre durante once años. Y de ahí arranca este homenaje a su padre. A él se le fue la memoria, por el Alzheimer, pero la sonrisa no la perdió. Y no la perdió porque se la provocó Manolo con sus chistes y con su alegría. Ése es el mensaje principal de esta obra. Dentro de un drama debe haber alegría. Ésta es la propuesta de nuestra obra y de ahí el exitazo que está teniendo porque la gente encuentra una esperanza. Y toma la obra con su enseñanza: que este problema grave se sobrelleva mejor con un poco de humor.

Hábleme de su compañeros de reparto

Mis compañeros de reparto son un auténtico lujo. Yo tenía muchísima ilusión de trabajar con mi amigo Manolo Medina. También con Eva Santamaría y con Melu, que son dos compañeras excepcionales. He tenido la suerte de trabajar con muchos grandes cómicos de este país. He trabajado con Garisa, con Bódalo, con Juanito Navarro. Y en la televisión prácticamente con todos: conSaza, con Esteso, con Pajares, con una gran cantidad de cómicos. He intentado aprender de todos. Lo que yo siento con Manolo Medina en esta obra no se puede explicar. Es muy bonito. Manolo se ha convertido en uno de los grandes cómicos de este país y es una alegría compartir con él escenario. Y, con esta propuesta, espero poder inspirarle otra obra para poder seguir colaborando juntos. Melu y Eva están las dos para tirar cohetes, están las dos maravillosas. Hacen un trabajo único. Enamorado estoy de mis compañeros.

¿Por qué el público debe apoyar con su asistencia esta obra de temática tan actual?

El público tiene que ir al teatro. Los artistas, los actores, lo cómicos, lo cantantes, damos el cien…no, el mil por cien en el escenario. Lo que sucede en un escenario de teatro es la verdad. La función ‘El baúl de mis recuerdos’ cada día es la misma obra pero es distinta. Es un milagro que se produce porque contamos una historia y ves cómo conmueve, cómo la gente lo pasa. En todos los lugares donde hemos ido la gente termina de pie exclamando “¡Bravo!”. Hay que ir al teatro, la Cultura es segura, tenemos la mascarilla puesta pero disfrutamos del espectáculo. Lo mismo que vamos a una tienda o a la peluquería… hay que ir al teatro. Porque los artistas también comemos todos los días. Y esto a pesar de que hemos hecho un esfuerzo económico tremendo después de un año y medio sin trabajar.

¿Los actores os sentís huérfanos de ayuda institucional?

Los actores, los artistas, los productores, todos cuantos nos dedicamos a esto-aunque hay Ayuntamientos y colectivos que nos apoyan y todo el mundo no puede entrar en el mismo saco-. Hay un 20% que está con nosotros y un 80% que no nos ayuda. Entonces en todas las partes del mundo la Cultura es lo primero: el teatro, el cine… Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo. Al margen de la cantidad de impuestos que tenemos, de antes y después del virus. La verdad es que nos sentimos huérfanos de ayuda venga el Gobierno que venga. Yo tengo amigos en todos los partidos pero es que me canso de decirlo a los políticos. Estamos completamente abandonados a nuestra suerte. Encima de que es una profesión muy difícil. El artista, desde el punto de la vista de la Administración, todo lo tiene en contra: sólo tiene a favor al público. Que son los que nos apoyan en un pueblo y en otro, en un lugar y otro.

¿Qué desea añadir?

Invitar a la gente a la función ‘El baúl de mis recuerdos’. No es peloteo: se trata ciertamente de una de las obras más bonitas que yo he hecho. Es indescriptible lo que yo siento con mis compañeros y con el público. Tú coges la energía del público y el público coge la tuya. Y ahí se establece una corriente maravillosa de comunicación.