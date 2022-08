Asaja-Cádiz denuncia al Ministerio de Agricultura en Bruselas por "defectos de forma" e "indefensión" en la tramitación de la nueva PAC

Asaja-Cádiz ha interpuesto una denuncia contra el Ministerio de Agricultura ante la Comisión Europea (CE) por "defectos de forma" e "indefensión" en el proceso de tramitación de la nueva PAC y su plan estratégico nacional (PEPAC), que está previsto que entren en vigor a partir del 1 de marzo de 2023. El comité directivo de Asaja-Cádiz aprobó esta decisión el pasado 29 de julio.

La organización agraria recuerda que España publicará la normativa que regirá la nueva PAC "bastante después" de que comience la campaña agrícola, y su aplicación tendrá "carácter retroactivo", algo que considera "injusto", ya que "hay que conocer las reglas del juego antes de jugar el partido".

En relación a los "defectos de forma", la asociación explica en un comunicado que el Gobierno español envió oficialmente a la CE su propuesta de Plan Estratégico de la PAC "sin haber cumplido las exigencias establecidas por el Reglamento 2115 sobre transparencia y participación para su periodo de vigencia y, especialmente, para esta fase de preparación de los PEPAC nacionales".

Asaja explica que "no consta" que, en el periodo concedido por el Reglamento (entre el 7 diciembre 2021 al 1 enero 2022) el Ministerio de Agricultura "cumpliese con sus deberes de transparencia exigidos por dicha norma. Consta que el borrador de su propuesta de PEPAC fue distinto en cuestiones esenciales al sometido inicialmente a consulta pública; no se constituyó la asociación prevista en el artículo 106.3, ni se dio a los interesados, a través de sus organizaciones representativas, la oportunidad de formular observaciones basadas en el propio Reglamento, toda vez que no existía un borrador publicado con arreglo a él”.

Como consecuencia, prosigue el comunicado, los ciudadanos y entidades españoles interesados y afectados "no han tenido la oportunidad de participar en el procedimiento de elaboración del PEPAC de su país en el periodo de referencia establecido por éste, por lo que han resultado discriminados frente a los ciudadanos de otros países, que sí han podido hacerlo".

La organización asegura que la dilatación en todo el proceso de negociación del PEPAC va a suponer un retraso en la publicación de la normativa que rige esta nueva PAC, tanto de las normativas nacionales como autonómicas que lo desarrollan, las cuales deben ser conocidas por los agricultores y ganaderos antes de que comience la actual campaña agrícola para tomar sus decisiones.

Por ejemplo, prosigue, "hay eco regímenes que no se pueden aplicar en esta campaña, ya que la normativa que los desarrolla se publicará muy posteriormente a la fecha prevista para su aplicación, con graves perjuicios para el ecosistema".

Por todo ello, desde Asaja-Cádiz "reivindicamos que la entrada en vigor de esta nueva PAC se prorrogue un año más, es decir, que comience en 2024, una vez el agricultor conozca las normas que rigen este nuevo sistema y pueda tomar decisiones por adelantado”.