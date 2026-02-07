Campos inundados en la Campiña de Jerez
Campos inundados en la Campiña de Jerez / EMA Andalucía (Junta de Andalucía)

Así se ve desde el aire el desbordamiento del río Guadalete en Jerez, El Puerto, Arcos y la Sierra

Las imágenes han sido facilitadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), organismo dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta

La borrasca Marta en Jerez en directo: El nivel del río Guadalete ha bajado a 6,70 metros

07 de febrero 2026 - 11:04

Así se ve desde el aire el desbordamiento del río Guadalete en Jerez, El Puerto, Arcos y la Sierra
1/19 Así se ve desde el aire el desbordamiento del río Guadalete en Jerez, El Puerto, Arcos y la Sierra / EMA Andalucía (Junta de Andalucía)
