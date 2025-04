La Asociación de Amigos del Proyecto Hombre celebra su 35 aniversario

La Asociación de Amigos del Proyecto Hombre (APROHOM) está celebrando estos días su 35º Aniversario. Efectivamente, hace ya 35 años que un grupo de amigos decidieron darle forma de asociación a una gran idea, la de apoyar económicamente al entonces incipiente Proyecto Hombre de Jerez, que aún no había comenzado su funcionamiento, ya que no lo haría hasta más de un año después.

Gracias al compromiso de los casi 2.000 socios de la asociación, se ha conseguido aportar a Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz, a lo largo de estas tres décadas, casi 2'5 millones de euros. Ha sido la aportación de las personas de a pie que, con sus cuotas, desde cantidades muy humildes hasta grandes cantidades, han significado una inmensa ayuda y han mostrado la gran solidaridad de nuestra gente. Estas cifras no dejan de ser una llamada a la esperanza, a la confianza de que es posible “cambiar algo” y que la llamada “sociedad civil” no está muerta, es algo vivo que, simplemente, está esperando encontrar una “razón” que merezca la pena para implicarse activamente en este cambio.

El 1 de diciembre de 1989, 38 personas constituyeron oficialmente la Asociación y con motivo de esta efeméride, la Asociación va a celebrar un sencillo acto conmemorativo en el colegio La Salle Buen Pastor, este miércoles 23 de abril a las 17.30 horas. A este acto están invitados todos los socios y amigos para compartir ese momento de celebración, satisfacción y alegría, especialmente las personas que participaron en la asamblea fundacional y está prevista la participación de la alcaldesa y otros miembros de la Corporación Municipal.

En aquel ya lejano 1989, los que iban a iniciar posteriormente su labor como terapeutas estaban en pleno proceso de formación. Luis Bononato pidió a unos cuantos amigos que le dieran la posibilidad de explicarles qué era aquello que él había iniciado. El 3 de noviembre de 1989 se reunieron para ello, y allí surgió "el compromiso de apoyar económicamente aquello que estaban intentando montar. El objetivo inicial era conseguir un millón de pesetas, no al mes o al año, simplemente poder aportar esa cantidad mágica para que su amigo Luis pudiera continuar con ese proyecto, que realmente no terminaban de entender y que, en el fondo, les parecía una locura”.

Fue "por amistad, y no por otra cosa, por lo que se embarcaron en crear la asociación. Se trataba, simplemente, de darle una cierta cobertura jurídica a esos dineros que pensaban recabar. Desde luego, no tenían ni idea de qué era eso del Proyecto Hombre. Fue más tarde, cuando iniciaron la captación de socios, cuando empezaron a ser conscientes de lo que se trataba. Su gran sorpresa fue comprobar que el primer año llegaron a ser ya 500 socios, y eso que no sólo nadie había oído hablar de Proyecto Hombre, sino que ni siquiera existía todavía".

Fue entonces cuando "aquel compromiso con una persona fue convirtiéndose poco a poco en compromiso con una idea, con una forma de entender ese gran problema que son las adicciones, con una gran labor solidaria que llevaban a cabo unos cuantos 'locos' que estaban dispuestos a dejarse la piel en el intento de ayudar a otras personas en situación límite. No les quedó más remedio que continuar buscando apoyo económico, porque para eso al fin y al cabo nació la asociación".

En estos 35 años, "además de las cuotas de los socios, se ha aportado otras importantes cantidades al Proyecto Hombre: se han organizado diversas actividades para recaudar fondos, entre las que se pueden destacar algunas como subastas de arte, carreras de cintas, ajo solidario, roscón de reyes de 400 metros, etc. Para ello se ha contado con la colaboración activa de numerosas personas que han dedicado sus esfuerzos, tiempo y energías de manera totalmente desinteresada. La asociación siempre estará en deuda con estas personas y en el acto conmemorativo del 23 de abril también se tendrá un emotivo recuerdo para estas personas".

El gran deseo de la asociación, en este 35º Aniversario, sería el de "desaparecer como tal, el de no tener que celebrar más aniversarios, sería el signo inequívoco de que nuestra sociedad ha sido capaz de superar el gran problema de las adicciones. En ello estamos y continuaremos mientras sea necesario…".