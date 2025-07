Vecinos muestran sus dudas sobre la viabilidad del Plan Jerez Centro 2023-2031

La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez ha realizado una valoración sobre el Diagnóstico del Plan Jerez Centro 2023-2031, presentado el pasado martes en los Claustros por la alcaldesa, María José García-Pelayo, que contiene un completo análisis de la situación actual del centro histórico, identificando sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Este documento se someterá a un proceso participativo que concluirá con la elaboración de un diagnóstico final, que será clave para la redacción definitiva del Plan Jerez Centro.

Desde la Asociación aseguran que siempre "nos alegramos de las iniciativas que supongan la mejora del propio centro y, por supuesto, de la calidad de nuestros vecinos". Si bien es cierto, hay dos cuestiones que preocupan a los vecinos: "No es el primer Plan que se presenta sobre el centro histórico. Han existido varios a lo largo y ancho de los anteriores mandatos. Algunos no se han concluido y otro directamente no se han llevado a cabo".

También han recordado que el papel "lo aguanta absolutamente todo. ¿El Ayuntamiento tiene capacidad y medios para afrontar un Plan de esta envergadura? ¿Realmente creen en un modelo de centro residencial? Seguimos teniendo problemas de primer orden, que está desplazando a nuestros vecinos del centro histórico. Alternativas a aparcamiento que no llegan, problemas con el ocio nocturno que no se soluciona, centralización de los eventos hasta altas horas de la madrugada, con sus daños indirectos, como botellonas y suciedad, y una declaración de zonas acústicas saturadas que llevamos casi 2 años esperando". Recuerdan que el Plan de Regeneración "no se podrá llevar a cabo sin una participación real y si no se pone, desde luego, a los vecinos en el centro".

Desde la Asociación destacan que ya hace "varios años se presentó el documento 'Diagnostico Intramuros' (abril 2015), que recogía los problemas estructurales del centro histórico. Diez años después hay problemas básicos, relacionados con ese modelo Residencial que nos pretenden vender, que siguen sin solución. No hay nada nuevo que este Plan haya puesto de manifiesto".

A partir de las observaciones (DAFO) desgranadas en el Plan, desde el Ayuntamiento se han establecido tres líneas estratégicas para la regeneración urbana, enfocándose en la vivienda y el espacio público con el objetivo de mejorar la habitabilidad, accesibilidad y cohesión del entorno urbano. Los puntos clave son:

Regeneración urbana y de espacios públicos: Incluye la rehabilitación de viviendas y espacios públicos a través de incentivos fiscales, subvenciones y fondos europeos.

Gestión de la vivienda: Aborda la activación de viviendas vacías, regulación del mercado inmobiliario, promoción de vivienda protegida y alquiler asequible y la limitación de licencias de Viviendas de Uso Turístico.

Diversificación y adaptación del parque residencial: Fomenta la vivienda intergeneracional, la accesibilidad para personas mayores y con movilidad reducida, y modelos de vivienda colaborativa.

Mejora del espacio público: Implica la redistribución del espacio público, planes de arbolado, creación y rehabilitación de parques, y eliminación de barreras arquitectónicas.

Revisión del marco urbanístico y protección del patrimonio, incluyendo la actualización del PGOU y la musealización del espacio urbano con señalización interpretativa.

Reducción del aparcamiento en superficie y reestructuración de la movilidad, con creación de aparcamientos periféricos, ampliación de carriles bici, zonas peatonales y redes de aparcamiento para bicicletas.

Fomentar un modelo económico diversificado y sostenible, equilibrando el desarrollo turístico con la revitalización del comercio local y la innovación empresarial. Las líneas de acción clave incluyen:

Diversificación económica y apoyo a PYMES: Impulso de nuevos sectores productivos, como la industria creativa y la digitalización empresarial, y apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas.

Reequilibrio turístico y control inmobiliario: Regulación de viviendas turísticas, estrategias de turismo sostenible y desarrollo de eventos para reducir la estacionalidad.

Fomento de la innovación y el emprendimiento: Creación de espacios como viveros de empresas y centros de coworking.

Revitalización del sector cultural y comercio local: Desarrollo de un plan de usos culturales, reorientación museográfica y fomento del consumo de proximidad con incentivos a negocios tradicionales.

Cohesión Social, Gobernanza y Equidad Territorial. Objetivo: Reducir la desigualdad social y territorial, fortaleciendo los servicios públicos, la participación ciudadana y la equidad de género en el desarrollo local.

Fortalecimiento de los servicios sociales y redistribución de recursos, con planes de intervención en barrios vulnerables, descentralización de equipamientos asistenciales y mayor cobertura de servicios municipales.

Mejora del acceso a la vivienda y lucha contra la exclusión residencial, con estrategias de alojamiento dotacional, regulación del alquiler y rehabilitación de viviendas en zonas desfavorecidas.

Impulso de la educación y formación para la empleabilidad, mediante la instalación de centros de capacitación en áreas de menor renta y formación en sectores emergentes como la economía digital y la agroindustria.

Fomento de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, con la creación de consejos vecinales, presupuestos participativos y plataformas digitales de gobernanza.

Políticas de igualdad de género en el mercado laboral, con programas de apoyo a mujeres emprendedoras, cesión de espacios para desarrollo profesional y estrategias de conciliación laboral y familiar.