La Asociación Hostelería Jerez estrena nuevo logo con vistas a la Capitalidad Gastronómica

La Asociación Hostelería Jerez ha estrenado nueva identidad corporativa. Tras su meteórico crecimiento en estos cuatro años de vida, la institución, que aglutina hoy por hoy a más de 200 afiliados, ha dado un paso más. Su nueva imagen de marca ha sido presentada en el conjunto monumental del Alcázar y servirá como aperitivo de unos meses intensos, toda vez que la asociación y el Ayuntamiento trabajan desde hace unos meses de manera conjunta para lograr que la ciudad se convierta en Capital Gastronómica en 2026.

El acto ha contado con la presencia de la propia alcaldesa María José García-Pelayo, y los delegados Antonio Real y Nela García, además representantes de distintas instituciones de la ciudad como el Consejo Regulador del Vino y numerosos empresarios de hostelería.

En su discurso, la alcaldesa ha destacado la importancia de esta presentación para el sector de la hostelería y ha felicitado a la Asociación por su nuevo logo, que refleja su compromiso con la ciudad y simboliza su solidez y fortaleza en un momento clave para Jerez, que aspira a ser Capital Española de la Gastronomía 2026 y Capital Europea de la Cultura 2031. En este sentido, García-Pelayo ha resaltado que su nueva marca, “elegante y emotiva, representa el impulso y la renovación de la Asociación y demuestra la capacidad de innovación del sector hostelero en Jerez”.

Durante su intervención, la alcaldesa ha agradecido al colectivo el trabajo conjunto que viene realizando con el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, en la elaboración, de forma participativa, del documento de la Candidatura a ser Capital Española de la Gastronomía, y que recoge propuestas de asociaciones, instituciones y consejos reguladores. “Candidatos somos todos, somos todas”, ha puntualizado.

El documento será registrado en el correspondiente Ministerio el próximo mes de septiembre, si bien, antes se llevará a la Mesa de Turismo para su revisión, y será presentado a los portavoces de los grupos políticos “porque debe ser un documento con el que todos nos sintamos satisfechos, porque está concebido como un proyecto de ciudad que requiere del máximo apoyo institucional, pero también del apoyo de las distintas organizaciones”. Tal y como ha señalado, “el día 16 de octubre se resolverá esta candidatura y espero Jerez sea la ciudad designada”.

Por último, María José García-Pelayo ha felicitado a Antonio Ramírez, del Tabanco el Pasaje, por su reciente nombramiento como Rey Mago de Jerez, reconociendo su trayectoria y el valor de su tabanco centenario.

Por su parte, Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, ha explicado que este cambio "supone un punto de inflexión en la historia de la asociación".

El nuevo logotipo de Hostelería Jerez ha sido diseñado "para representar visualmente los valores fundamentales del sector hostelero local y mostrar una imagen reconocible, versátil y con capacidad de conexión emocional y profesional a partes iguales". Carrasco destacó que “este nuevo logotipo no es sólo un diseño; es una declaración de intenciones. Queremos mostrar la fuerza de la hostelería jerezana, su capacidad de innovación, su papel cultural y su compromiso con la ciudad. Es una identidad que nos une y nos representa”.

La estructura del recién estrenado icono o isotipo condensa múltiples significados en una forma sencilla y contemporánea. En primer lugar, sugiere la cabeza de un tenedor, en clara referencia al ámbito gastronómico, pero también integra de manera sutil las iniciales “H y J” de Hostelería Jerez. Además, su diseño permite numerosas interpretaciones relacionadas con la hostelería: puede recordar a un catavinos, una copa, un cazo o utensilios de cocina, reforzando así el vínculo con el universo culinario sin necesidad de recurrir a la literalidad.

Por otra parte, la curva inferior del isotipo, acompañada por tres líneas verticales, invita a imaginaruna sonrisa y dos ojos, transmitiendo cercanía, hospitalidad y alegría, la principal emoción sobre la que se construye la narrativa de la nueva marca.

La paleta cromática que de ahora en adelante representará a la Asociación combina dos tonos principales con alto valor identitario: el denominado Azul Jerez, tomado directamente de la bandera de la ciudad, refuerza la vinculación con el territorio y transmite confianza y seguridad. Por su parte, el Naranja Gastro aporta calidez, vitalidad y energía, evocando el placer de comer, la creatividad culinaria y la hospitalidad que caracteriza a los establecimientos asociados.

El diseño ha correspondido a la empresa jerezana FDZ Estudio, a través del diseñador Juan Pedro Fernández, quien ha reconocido que la intención ha sido "buscar una identidad capaz de proyectar verdaderamente la esencia de la hostelería jerezana y de representar a todo el sector, respetando su diversidad”.