La Asociación Jacobea de Jerez emprenderá la tercera edición de su 'Camino de Santiago, Camino integrador'

Este próximo lunes 10 de noviembre comenzará la tercera edición del proyecto 'Camino de Santiago, Camino Integrador que Ayuda y Sana', impulsado por la Asociación Jacobea de Jerez 'Sharish' con la colaboración del Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz y la empresa Grabalobo.

La iniciativa ha demostrado desde su nacimiento en 2023 que, el Camino de Santiago, puede ser también una "senda de sanación, esperanza y reencuentro con la vida", señala la entidad en un comunicado.

El grupode la primera edición partió entonces desde la Iglesia de Santiago el Real y de Refugio de Jerez de la Frontera, iniciando su andadura por el Camino Ceretano por la Vía Augusta, ruta que la asociación jerezana "promueve y mantiene viva con esfuerzo, fe y compromiso".

Desde entonces, este proyecto ha crecido "en significado y en profundidad, convirtiéndose en un referente humano y solidario en la provincia de Cádiz".

Ahora, en esta nueva edición de 2025, las protagonistas serán "las mujeres que han sufrido violencia de género, mujeres mastectomizadas o con otros tipos de cáncer, y mujeres que conviven con enfermedades crónicas".

Cartel de la tercera edición de 'Camino de Santiago, Camino Integrador que Ayuda y Sana'

"Todas ellas encontrarán en el Camino un espacio de convivencia, reflexión y fortaleza compartida, acompañadas por peregrinos experimentados y un equipo de apoyo humano y logístico", añaden en la nota de prensa.

Este lunes 10 de noviembre las participantes se trasladarán desde Jerez de la Frontera hasta El Real de la Jara, donde pernoctarán para iniciar al día siguiente, martes 11 de noviembre, la primera etapa de este camino por la Vía de la Plata, con salida desde Monesterio y destino final en Mérida.

El Camino de Santiago vuelve a convertirse así en un símbolo de superación y unión. Cada paso será una declaración de vida, un gesto de fuerza colectiva y un homenaje a tantas mujeres que, pese al dolor o la enfermedad, siguen caminando con la mirada puesta en el horizonte, convencidas de que todavía quedan muchos amaneceres por descubrir.