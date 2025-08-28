La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez presenta las actividades para su 'Octubre rosa'

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez ha presentado la programación prevista para el próximo 'Octubre rosa', actividades destinadas a obtener fondos para la lucha contra el cáncer. En total serán tres los actos preparados para dicho mes, actos variados y que cuentan con la colaboración de entidades como Clínicas Beiman, Activa Club, Club Nazaret y las bodegas Williams & Humbert, Díez Mérito, Maestro Sierra, León Domecq, Yuste y Juan Piñero.

La primera cita será el 4 de octubre, cuando se celebre la cuarta edición de 'Pedaleando juntas', una iniciativa deportiva cuya inscripción módica es de 5 euros y que partirá, a partir de las 9.-30 horas, desde el Activa Club. En ella habrá también sorteos y regalos para completar una jornada lúdica.

El día 11 de octubre, por su parte, la asociación ha organizado la cata solidaria 'Seis copas de esperanza', que cuenta con el respaldo de varias bodegas del Marco de Jerez. La cita será en el Salón de los Espejos del Club Nazaret a partir de las 20.30 horas.

Las catas tienen un precio de 40 euros, y en ellas se contará también con la actuación en directo de la bailaora Vicenta Gálvez y el cante de Ángel Torres. Asimismo, y para el desarrollo de dicha actividad, se contará con la participación de la bodeguera e hisoriadora Carmen Borrego, de Bodegas Maestro Sierra y del enólogo Paco Salas.

Unos días más tarde, el 18 de octubre tendrá lugar la III Marcha Rosa, que partirá desde los aparcamientos del edificio Jerez 2002 del complejo de Chapín y cuya inscripción solidaria es de 10 euros. Para más información, la asociación ha puesto un teléfono de contacto: 617 84 43 33