Los aspirantes a oposiciones de la Junta, pendientes de la fecha definitiva

El anuncio por parte de la Junta de Andalucía del aplazamiento de las oposiciones convocadas para el próximo mes de junio supone un cambio en el planteamiento, y en muchos casos en el futuro, de muchos aspirantes.

Hay que recordar que para este año, la Consejería de Educación había realizado una oferta de empleo público docente con 6.326 plazas, la mayor oferta docente desde 2008, y que según el consejero Javier Imbroda permitiría “reducir la tasa de interinidad en estas enseñanzas hasta aproximadamente un 11%”.

De estas más de seis mil plazas, 112 iban destinadas a especialidades de todos los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (Música, Danza, Arte, Arte Dramático y Escuelas Oficiales de Idiomas). Además, incluía 40 plazas para el cuerpo de inspectores.

La decisión del aplazamiento se ha llevado a cabo también en otras comunidades autónomas, que no tienen claro, que de aquí a junio se vayan a poder celebrar. Sólo Madrid, Cataluña, Galicia, Euskadi y Castilla y León aún no han tomado una decisión definitiva, mientras que otras, caso de Valencia y Canarias, ya han confirmado incluso que se celebrarán en 2021.

En Andalucía, este hecho es, sin lugar a dudas y una vez conocido el aplazamiento, lo que más preocupa a todos esos aspirantes a plaza, que piden al gobierno autonómico una rápida respuesta (se espera que sea la semana próxima) para configurar su calendario de estudio.

No hay que olvidar que dentro de este grupo se encuentra el colectivo de profesores interinos, que para presentarse a las oposiciones tienen que compaginar su actividad diaria docente con el estudio de las mismas.

Y es que en el caso de las oposiciones de Secundaria a Lengua y Literatura, por poner un ejemplo, el aspirante debe prepararse una lista de 72 temas; además de una serie de textos prácticas de carácter lingüistico, filológico o sintáctico, entre otros. Si consigue aprobar dicha parte, tendría que afrontar el examen oral, enfocado a la elaboración y exposición de unidades y programas didácticos.

María es una jerezana que lleva desde que comenzó el curso preparando sus oposiciones. Finalizó hace dos años el grado de filología hispánica y ahora busca acomodo en el sistema educativo andaluz. Para ella “toda esta situación es un palo, porque llevaba bastante bien el temario y ahora te quedas en el limbo. Para mí es un problema, porque me había centrado exclusivamente en las oposiciones, incluso rechazando trabajos para sacar algún dinero”.

En el caso de María, su interés se centra en saber “cuándo van a a ser, si se convocan a final de año o se deja para el año que viene, cambian mucho las cosas si es en una fecha u otra”.

Para Manuel, interino de Matemáticas que también prepara, mientras compagina sus clases en un instituto, el aplazamiento supone “tener más tiempo para preparármelo. Es cierto que desde 2018 no se convocan en Secundaria, pero el hecho de trabajar como interino no resulta fácil, sobre todo a la hora de preparar los temarios”, que en su caso, en Matemáticas lo componen 71 temas. Eso sí, como la mayoría, reclama una pronta decisión “porque todo cambia en función de si se hace a final de año o el año que viene”.

Pero no todo es negativo. Hay otras situaciones, como la que vive Juan, a la que este retraso “me beneficia”. Su inclusión en la bolsa extraordinaria abierta el pasado año le deja muy cerca de obtener plaza interina, de ahí que “si no se convoca hasta el año que viene, muy probablemente me llamarán para el próximo curso, y bueno, al menos, en mi caso tiene un lado positivo”.

En la provincia de Cádiz, en las últimas oposiciones a Secundaria se presentaron, en 2018, 4.249 aspirantes para un total de 5.404 plazas. Dos años antes, en 2016, para esta misma especialidad se inscribieron 2.400 para un total de 1.987 plazas.

Por su parte, el pasado año, a las de Primaria, se presentaron en Cádiz 4.219 aspirantes para un total de 3.800 plazas.