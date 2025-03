El atracador de un banco en Jerez logra rebajar su pena tras confesar otro robo en Chiclana

Jerez/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado en unos meses la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz a uno de los dos atracadores que en noviembre de 2019 atracaron con armas de fuego un banco en La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, haciéndose con un botín de 80.000 euros.

El TSJA ha estimado parte del recurso presentado y ha admitido el atenuante de confesión, por lo que rebaja la condena de cinco años de cárcel a cuatro años y siete meses y medio.

Según la sentencia, hasta que el acusado no autoconfesó que era uno de los autores de aquel robo, los investigadores que trataban de esclarecer el robo "no tenían una sola pista del atracador" que, a pesar de salir en las cámaras de la sucursal atracada a cara descubierta y de manera nítida, era un "delincuente novel" en España, carecía de antecedentes y no era conocido, de hecho, es italiano.

El atracador cometió un intento de robo en otra sucursal bancaria de Jerez en 2020

El acusado fue detenido en febrero de 2020, tres meses más tarde del robo perpetrado en La Barrosa, cuando intentaba realizar otro atraco en una sucursal en Jerez.

Una vez detenido por la Policía Nacional, tras un gran despliegue a las puertas del banco que intentaban atracar, en el transcurso de la investigación de este segundo atraco, al ser preguntado por si había participado antes en algún otro hecho delictivo confesó ser el autor del robo en Chiclana, ofreciendo toda clase de detalles de lo ocurrido.

Así, por el robo en la sucursal de La Barrosa fue condenado por la Audiencia Provincial a cinco años de prisión en una sentencia que el acusado recurrió ante el TSJA alegando al atenuante de confesión y pidiendo una rebaja de la condena, que ha sido estimada en parte, rebajando algo la primera condena impuesta.