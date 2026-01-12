Aumenta un 4% el volumen de viajeros del servicio de autobús urbano de Jerez

El servicio municipal de autobuses urbanos ha experimentado durante el ejercicio 2025 un crecimiento del 4,61% respecto a 2024, de manera que se han registrado 4.894.506 viajeros en la red de transporte público colectivo durante el año.

Estos datos se recogen en un informe técnico realizado por la dirección del servicio, teniendo en cuenta el periodo de gratuidad de julio a noviembre. Se da cuenta en el citado informe que, tras un primer semestre de 2025 con ligeros descensos, "la medida adoptada por el gobierno local de ofertar la gratuidad de los autobuses urbanos tuvo un impacto positivo ya que se produjo un crecimiento exponencial del número de usuarios a partir de septiembre y hasta final de año".

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Movilidad, Jaime Espinar, ha subrayado que "este crecimiento consolidado demuestra que los jerezanos y jerezanas vuelven a confiar en el autobús urbano y ratifican nuestra apuesta como gobierno de Jerez por mejorar el servicio, que es básico y esencial para la economía de la ciudad y para el propio bienestar de los ciudadanos. Primero, con la renovación de la flota de autobuses, que ya empieza a dar sus frutos con un 215.566 viajeros más en 2025 frente al año anterior, y a partir de ahora con el estudio del nuevo diseño de líneas para hacer más eficaz y eficiente el servicio".

De esta manera, "con los nuevos autobuses, la recuperación de las tarifas y el proyecto de nuevas líneas, así como con los otros 25 autobuses nuevos que llegarán también para completar la flota, el servicio entra en 2026 con una estructura más modernizada y proyectos".

Este crecimiento desde septiembre se sitúa en un 9,10%, alcanzando su punto álgido en noviembre, con un 27,13%. Se recuerda que durante el último trimestre del año comenzaron a circular 25 autobuses nuevos, de carácter sostenible, lo que se ha traducido "en una mayor fiabilidad en el cumplimiento de frecuencias y horarios y en una mayor fidelización y confianza de los ciudadanos hacia el autobús urbano como medio adecuado para sus traslados interurbanos".

Respecto a las tarifas, que se restablecieron al pago en diciembre, la demanda se ha mantenido un 4,11% por encima de diciembre de 2024 (394.262 viajeros de 2025 frente a los 378.695 de 2024), "lo que evidencia la fidelización de los usuarios impulsada por la mejora en la flota de autobuses urbanos".