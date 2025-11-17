Comienza “la nueva era” de los autobuses urbanos de Jerez

¡Oy, oy, oy, qué bonitos!”. El “año cero” de los autobuses urbanos de Jerez ha dado comienzo. Así lo aseguró este lunes la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la presentación en Ifeca de los nuevos autobuses urbanos y rurales que el Ayuntamiento ha adquirido recientemente con el objetivo de renovar la flota de transporte público de Jerez. Fue una jornada de puertas abiertas, a la que tuvieron la oportunidad de asistir todos los ciudadanos con interés en conocer los nuevos vehículos, que entrarán en funcionamiento este martes. Un acto que arroparon además numerosas personas del ámbito político, social y económico jerezanos. Un acontecimiento que el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, calificó como “el día uno de la nueva era del transporte público de nuestra ciudad”.

Concretamente, se han presentado los primeros 12 vehículos que se incorporarán este martes a la flota de autobuses urbanos, y otros dos destinados a la zona rural, que igualmente van a ponerse en servicio y que se suman a los 4 primeros que ya comenzaron a funcionar hace un año. Se ponen así en funcionamiento 12 de los 19 autobuses que empezarán a circular en las próximas semanas. “Está siendo un proceso complejo porque hay que preparar los vehículos y matricularlos, pero a final de año ya tendremos los 25 autobuses nuevos. Desde aquí agradecer la eficacia y la rapidez con que Mercedes ha realizado el trabajo”, apuntó Pelayo. En este punto, la alcaldesa recordó también que el día 24 de noviembre finaliza la licitación de otros 25 autobuses más con lo que la flota se renovará totalmente entre 2026 y 2027.

Estos 14 vehículos “tienen todo tipo de comodidades, hasta se podrá cargar el teléfono móvil; son seguros y accesibles, y también llevan incorporados un sistema braille. Son los autobuses que nos comprometimos que iban a venir, y ya están aquí”, subrayó Espinar.

García-Pelayo informó también de que, en paralelo, se está renovando la flota de autobuses de la zona rural que son iguales a los que circularán en la zona urbana, excepto porque los asientos son más cómodos al ser viajes más largos y provistos de cinturones de seguridad.

Tanto la alcaldesa como Jaime Espinar dieron las gracias “al Área de Movilidad, a los compañeros de Comujesa y a los trabajadores, por vuestra confianza y el diálogo, porque con confianza y diálogo se consiguen grandes cosas”. Al respecto, Pelayo añadió que ha preferido “la crítica a arriesgar la seguridad de ciudadanos y conductores, cuando los autobuses, especialmente los de gas, empezaron a fallar este verano decidimos retirar vehículos y disminuir la frecuencia. Fue una decisión que tomamos para preservar la seguridad, pero que claramente fue perjudicial para muchos ciudadanos por lo que reiteramos las disculpas”.

En este acto participó también el presidente del comité de empresa de Comujesa, Eduardo San Honorio, quien expresó palabras de satisfacción en nombre de la plantilla “por la mejora de las condiciones laborales y de este servicio público imprescindible que se ofrece a los usuarios”, y señaló que se han encontrado “un Gobierno dialogante con el que nos hemos podido entender para mejorar el servicio. Tener una flota nueva es un sueño hecho realidad”.

Hay que destacar que desde el Área de Movilidad se está haciendo un estudio para determinar las marquesinas que se encuentran más deterioradas porque en esta primera fase “se va a cambiar el 50 por ciento de las marquesinas, un total de 50 de las 100 que existen en la ciudad. Igualmente, se está trabajando con los conductores y el Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad las nuevas líneas más ajustadas a las necesidades reales de los usuarios”.

Asimismo, Pelayo recordó que el Ayuntamiento va a recibir una nueva subvención del Ministerio de Transporte por importe de 200.000 euros para abaratar el precio del billete de autobús. “En este sentido, se mejorarán también los sistemas de billetaje de los nuevos autobuses y se les incorporará un GPS. Tenemos que seguir trabajando para mejorar la flota de autobuses y este servicio público que es absolutamente esencial”.

La alcaldesa se despidió de los asistentes deseándoles una Feliz Navidad, y que disfruten de este “regalo de Reyes por adelantado”.