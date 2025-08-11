El autobús que traslada a los vecinos de la zona rural de Jerez a la playa aumentará los desplazamientos

Imagen del autobús que lleva a los vecinos de la zona rural de Jerez a la playa incluido en el programa 'Súbete al autobús del verano'

Son las once de la mañana y en la marquesina de la barriada rural jerezana de La Ina se agrupan decenas de personas que aguardan la llegada del autobús que les llevará a la playa. El ambiente es de una excursión divertida, jovial, con muchos nervios; personas mayores, jóvenes, adultos, muchos menores cargan sillas, sombrillas, cubos de playa, neveras todo lo necesario para vivir un día de playa con los vecinos y vecinas de la zona rural.

La teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, ha querido acompañar a los vecinos usuarios del programa 'Súbete al autobús del verano' en la ruta que cubre las barriadas rurales de Rajamancera y La Ina. Los delegados de alcaldía Susana Corredera y Carlos Vidal han acompañado a Susana Sánchez en esta visita.

Éxito del programa 'Súbete al autobús del verano'

El programa 'Súbete al autobús del verano' ha recibido tan buena acogida este año que Susana Sánchez reconoce la necesidad de ampliar los desplazamientos. “Ya estamos aumentado el número de plazas, de autobuses ante la demanda que está logrando este programa.

'Súbete al autobús del verano' fue un proyecto que nació en la anterior legislatura de la alcaldesa, María José García-Pelayo. "Lleva este programa trece años de andadura, desde 2012, y la verdad es que uno de los programas estrella del que nos sentimos muy satisfechos”, ha señalado la teniente de alcaldesa.

El programa 'Súbete al autobús del verano' ofrece a la ciudadanía de la zona rural “una oportunidad para ir un día a la semana a la playa de manera gratuita. Creo que este servicio existe en pocos sitios y debo decir que tiene bastante aceptación”, ha afirmado la responsable de Medio Rural.

Susana Sánchez se sumaba a la salida de la excursión en medio de la alegría de los vecinos y vecinas. “Es una satisfacción ver como en el autobús van padres, madres, hijos, abuelos y abuelas con sus sillas, neveras y sombrillas para vivir un día en las playas de la provincia. Si no existiese este programa habría muchas familias de la zona rural que no podrían disfrutar de las costas en verano. Estamos muy orgullosos de este programa”, ha señalado.

Rutas del programa 'Súbete al autobús del verano'

El programa 'Súbete al autobús del verano' ofrece dos rutas diarias de martes a jueves y una ruta los viernes en las 15 barriadas rurales y la pedanía de Cuartillos.

Así la ruta 1 del martes es la de Mesas de Asta y la ruta 2 la que pasa por Gibalbín, la Inmaculada y Torremelgarejo.

El miércoles la ruta 1 recorre Rajamancera y la Ina.

Mientras que la ruta 2 discurre por Majarromaque, La Guareña y Cuartillos.

El jueves la ruta 1 pasa por Lomopardo, Albarizones y La Corta. Y la ruta 2 recorre Mesas de Santa Rosa y Las Tablas.

Ya el viernes la ruta 1 tiene paradas en El Mojo, La Pachecas y El Portal.