Juan Manuel García Ramírez, propietario del popular bar-restaurante ‘Sol y Sombra’, se ha quedado sin los 1.000 euros con los que la Junta de Andalucía pretende ayudar a los autónomos por un pequeño débito de 7,11 euros. Según ha asegurado a este periódico “los mil euros de ayuda a los autónomos los solicité en cuanto salieron. El único requisito que debías cumplir era no tener deudas ni con la Seguridad Social ni con la Hacienda pública”.

La sorpresa le vino en forma de denegación. Fue la gestoría con la que trabaja habitualmente la que le comunicó que “me venía denegada por tener pendiente un pago de 7,11 euros por unas tasas de un par de mesas que tenía fuera del establecimiento”.

Según mantiene Juan Manuel García “eso no se considera deuda, y además en este caso no se trata de una deuda con el Estado ni con la Junta sino unas tasas tan pequeñas que apenas sobrepasan los siete euros”.

Asegura este veterano hostelero que “sinceramente no sé ni de dónde ha salido ese pago pendiente, si lo sé lo abono sin problema alguno. Yo jamás le he debido nada a nadie, ni al Estado ni a la Junta ni a mis trabajadores, que siempre han estado al corriente de sus seguros. Siempre he estado al día en los pagos en los quince años que llevo en este establecimiento”. Tanto es así que “en la propia gestoría se procedió al pago de esos 7,11 euros de forma inmediata”.

“Los profesionales de la gestoría también lo consideran injusto. Esto parece una especie de maniobra política que anuncian a bombo y platillo las ayudas a los autónomos para después denegarla por motivos nimios”. Cabe destacar que este empresario ya ha planteado una queja a través de servicios jurídicos.

“Según la Junta yo no tengo derecho. Y se acogen a esta nimiedad. Se lo han sacado de la manga para no pagar”, manifiesta visiblemente enfadado.

De otro lado apunta que estas circunstancias se están prodigando. “Tenemos constancia de un caso similar pero aún más grave, por poco más de un euro. Se ve claro que lo han hecho para quedar bien y no pagar nada”.