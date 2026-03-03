La ayuda universal de 200 euros por hijo, más cerca: entrada en vigor, requisitos e impacto

Uno de cada tres menores vive bajo el umbral de pobreza en España (29,2%), frente al 19,3% de la media de la UE. Con el objetivo de paliar la pobreza infantil y la desigualdad social, el Gobierno central ha dado un paso clave al incluir la prestación universal por crianza dentro de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. La propuesta contempla una prestación universal de 200 euros al mes por cada hijo o hija menor de 18 años.

El objetivo es que la ayuda llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, aunque el Ministerio de Derechos Sociales ha reconocido que la implantación podría ser gradual.

Esta nueva ayuda por hijo de 2.400 euros anuales se erige como una de las medidas sociales más ambiciosas del actual Gobierno de coalición, ya que, supone un importante refuerzo económico para millones de hogares.

Impacto de la ayuda universal por hijo

La medida ha sido incluida entre las 100 metas aprobadas por el Consejo de Ministros dentro de la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. La iniciativa parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El ministro Pablo Bustinduy ha defendido públicamente la urgencia de su aprobación tras el Consejo de Ministros, asegurando queel impacto de esta prestación "será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española", "un derecho" que permitiría "acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030", reforzando el estado de bienestar.

El estudio “El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil”, presentado por UNICEF en noviembre de 2025, ofrece una estimación concreta del impacto que tendría esta medida. Según el informe, la pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales. Esto supondría sacar de la pobreza a más de 530.000 niños y niñas. Incluso, con una ayuda de 100 euros al mes, el estudio señala que se podría sacar de la pobreza a 270.000 menores.

Entrada en vigor

La aprobación definitiva de la ayuda universal por hijo dependerá de los acuerdos políticos y del encaje presupuestario en los próximos meses. El Ministerio de Derechos Sociales reconoce que la vía prioritaria sería incluir la prestación en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la situación política complica la aprobación de nuevas cuentas públicas. de fracasar la vía presupuestaria, el Gobierno contempla aprobar la medida mediante real decreto, apelando a la urgencia social, fórmula mediante utilizada anteriormente para medidas económicas de gran impacto.

Aun queda por dirimir si se tratará de un ingreso directo a las familias para evitar que la ayuda se canalice exclusivamente a través de la declaración de la renta, un aspecto que podría dejar fuera a los hogares más vulnerables por su complejidad administrativa. No obstante, se estudia un mecanismo fiscal corrector para que los hogares con mayor renta devuelvan parte de la ayuda vía impuestos.

Compatibilidad con otras ayudas

La nueva ayuda universal por crianza se podrá compatibilizar con otras ayudas estatales y autonómicas. Esto implica que las familias podrían sumar esta prestación a otros apoyos existentes, incrementando el respaldo económico mensual.

Requisitos previstos

Aún no se han detallado oficialmente los requisitos administrativos concretos ni el procedimiento de solicitud. Lo que sí se ha confirmado es la intención de que la prestación alcance al total de familias con menores a cargo y que su implantación podría realizarse de forma progresiva.

De momento, lo que resulta evidente es que millones de familias se mantienen expectantes, pendientes de la aprobación de esta prestación en 2026.