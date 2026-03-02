Se buscan personal de sala, cocinero y ayudante de cocina en Chipiona: "Con buen ambiente y frente al mar"

A poco más de un mes para Semana Santa, locales y chiringuitos de la costa de Cádiz ultiman los detalles para comenzar la temporada alta 2026. Una de las zonas en las que se preparan para dar lo mejor de ellos es la playa de Las Tres Piedras, de Chipiona, epicentro del tardeo en la provincia desde hace algo más de un lustro. Alejada del núcleo urbano chipionero y de fácil acceso, se halla rodeada de pequeñas construcciones separadas de la línea del mar por un pequeño talud que, entre otras cosas, resguarda del viento de Levante.

Algunos de sus chiringuitos cierran durante un periodo de tiempo que aprovechan para renovar la imagen e incorporar mejoras. Este es el caso de Chinini, uno de los chiringuitos de Las Tres Piedras distinguido con un Solete de Repsol. La guía lo define como "el beach club chipionero con alma de restaurante". Preparan cocina mediterránea y oriental, con especial atención al atún rojo en tempura, sirven cócteles y organizan actuaciones en directo en una terraza preciosa con vistas al Atlántico.

En Chinini tienen previsto iniciar la temporada 2026 el Día del Padre y para la puesta a punto busca personal. "El mar nos llama… y nosotros nos empezamos a preparar para volver. En Chinini Beach ya estamos calentando motores porque pronto volvemos a abrir… y queremos hacerlo ampliando nuestra familia. Buscamos personal de sala, cocinero/a, ayudante de cocina, y otros perfiles tanto de cocina como de sala. Si te gusta trabajar en equipo, con buen ambiente y frente al mar, este es tu sitio. Envía tu currículum a rrhh@chininibeach.es. Te esperamos con los brazos abiertos".

Al igual que en Chinini, otros chiringuitos próximos a él necesitan personas que se incorporen a su equipo de trabajo en el inicio de temporada. así lo han hecho saber en sus redes sociales: "¿Quieres trabajar con nosotros? En Ohana ya miramos a la nueva temporada y buscamos incorporar personal de sala y de cocina. Manda tu currículum a ohana3piedras@gmail.com. Las Tres Piedras (Chipiona). Copas y Coctelería. Restaurante. Música".

Publicación de Chinini Beach.

Más allá de la playa de las Tres Piedras, en el municipio de Chipiona, donde la población se quintuplica en periodo estival, algunos locales se encuentran en esta misma fasa de los preparativos, en busca del personal más adecuado para hacer más felices a los clientes. Es el caso del restaurante Ghoa, ubicado en avenida de la Laguna, 9. "En Ghoa nos faltan manos! Incorporamos a nuestro equipo camarer@ y cociner@". Ofrecen empleo durante unas jornadas de 20h (con ampliación a 40h en temporada de verano). El salario según convenioy tres días libres a la semana. Además, dejan abierta la posibilidad de continuar durante todo el año. "Si te apetece desarrollarte en un entorno jóven, profesional, dinámico y diferente… Ghoa es tu sitio! Mándanos tu CV : josedlbc@gmail.com".