El Ayuntamiento activará un servicio especial de limpieza y recogida de residuos durante el Puente del Pilar

El Ayuntamiento de Jerez activará durante los días 11, 12 y 13 de octubre un servicio especial de limpieza y recogida de residuos, por toda la ciudad, coincidiendo con los diversos eventos que se celebrarán en la ciudad durante el puente de la festividad de la Virgen del Pilar y el Día de la Hispanidad.

Este dispositivo especial contará con un refuerzo de 65 jornadas de trabajo extra, que se desarrollarán en tres turnos: mañana, tarde y noche, con las que se incentivará la recogida de residuos sólidos y la limpieza de las calles con el uso de barredoras, camiones cisterna, camiones recolectores y barrido manual.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar ha destacado “el gran esfuerzo que está realizando el Gobierno municipal para reforzar la limpieza viaria con más operarios y jornadas de trabajo, coincidiendo con los días en que Jerez celebra mayor número de eventos, como es el caso del próximo fin de semana, con el fin de mantener limpia la ciudad y prestar mejores servicios públicos a la ciudadanía”.

Jaime Espinar incide en “la necesidad de ampliar los recursos destinados a la limpieza y recogida de residuos en estos días de puente para que todos disfrutemos de un entorno agradable y en las mejores condiciones, gracias al refuerzo de servicios públicos, teniendo siempre presente que queremos una ciudad más verde y más sostenible todo el año”.

Reunión con el comité de empresa

Por otro lado, la alcaldesa, Mª José García-Pelayo y el propio Jaime Espinar, junto al primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, han mantenido una reunión de trabajo con los responsables de los trabajadores de Limpieza para seguir avanzando en las mejoras y ampliación del contrato de limpieza que supondrá una mejora sustancial del servicio a partir de las próximas semanas. Se trata de un compromiso del Gobierno Municipal incluido en los nuevos presupuestos.

Este refuerzo ya se amplía hasta los polígonos industriales, donde, desde el pasado verano, y dentro del compromiso con el propio comité de empresas, se han llevado a cabo trabajos de limpiezas y desbroce en lugares como en El Portal.