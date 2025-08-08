El Ayuntamiento y la Asociación Jerez-Tombuctú se reúnen para abordar futuras colaboraciones

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación Jerez-Tombuctú, en el que han estado presentes también el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita. Por parte de la entidad asistieron José Gil, Francisco Benavent y Alicia Cortés, abordándose la posibilidad de futuras líneas de colaboración en el marco del programa cultural de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Por su parte, la alcaldesa ha valorado muy positivamente la trayectoria de esta Asociación, destacando su papel dinamizador dentro del ecosistema artístico local. En palabras de García-Pelayo, “Jerez tiene un enorme potencial en el ámbito de las artes gráficas. Contamos con una tradición histórica muy rica, pero lo verdaderamente relevante es que hoy existe en la ciudad un grupo de artistas e ilustradores de primer nivel, con proyección internacional, que trabajan desde Jerez para grandes compañías del mundo del cómic y la animación”.

Uno de los temas centrales del encuentro ha sido el análisis de la evolución de la primera edición de la Feria del Tebeo, Cómic, las Artes y Oficios Gráficos de Jerez, organizada por la Asociación Jerez-Tombuctú. Este evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, desarrollándose con el respaldo de la Fundación Caballero Bonald y el Museo Arqueológico de Jerez, entre otras instituciones.

La alcaldesa ha subrayado la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas que combinan creatividad, talento y participación ciudadana, y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el sector cultural local, en línea con la estrategia de la candidatura Jerez 2031.

El encuentro ha finalizado con el compromiso mutuo de continuar trabajando de forma coordinada en la puesta en marcha de nuevos proyectos que refuercen el protagonismo de Jerez como ciudad creativa y destino culturalmente activo.