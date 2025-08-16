El Ayuntamiento comenzará a repintar los pasos de peatones con motivo del inicio del curso escolar

El Ayuntamiento de Jerez, a través del Servicio de Movilidad, comenzará la ‘Campaña de repintado de pasos de peatones en las proximidades de los centros educativos’ en la última semana de este mes de agosto. Estos trabajos se realizan anualmente y están planteados de manera previa al inicio del curso académico con el objetivo de dotar a estos entornos de mayores niveles de seguridad vial y visibilidad en momentos en los que aumenta, de manera significativa, el movimiento de peatones y tráfico rodado con motivo de la vuelta al colegio y a la actividad rutinaria. Las clases de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial empezarán en Jerez el 10 de septiembre.

Además, el operativo que se encarga del repintado de la señalización horizontal seguirá, según lo programado para la próxima semana, con estas labores en la Avenida Moreno Mendoza, Avenida de La Libertad, Avenida de la Solidaridad y calle Azorín.

Según el calendario de funcionamiento habitual de la Delegación de Movilidad, en respuesta a las necesidades de la ciudad y en cumplimiento de su servicio público, entre los meses de marzo y octubre es cuando tienen lugar este tipo de actuaciones centradas en la renovación de la señalética horizontal, acción que se ejecuta cada año en el marco de la ‘Campaña de Seguridad Vial y Movilidad’ que pone en marcha el Gobierno local para reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en el tráfico rodado y de peatones. Se trata de actuaciones que se llevan a cabo en horario de noche para no afectar al tráfico diurno y que se desarrollan cuando las temperaturas propias del verano descienden.

De esta manera, algunos de los trabajos efectuados durante los últimos días, tras finalizar la actuación en la Avenida de Europa, han sido: el pintado de una zona de prohibido aparcar frente a la Basílica de El Carmen y la delimitación de una plaza de aparcamiento para persona con movilidad reducida en la barriada de El Pelirón.

Por otro lado, la citada Delegación también ha procedido recientemente a instalar un bicicletero en la barriada de La Constancia (a petición del Club Ciclista Mountain Bike) y se ha repuesto señales verticales en diferentes puntos de la ciudad: Avenida de Torresoto, Avenida Nuestra Señora de El Pilar, calle Pedro Fernández de Zarza y en la zona de Puertas del Sur. Asimismo, se ha repuesto la señal de una parada de autobús de la Avenida Alcalde Álvaro Domecq que había sido vandalizada