El Ayuntamiento de Estella del Marqués pone al día las cuentas de la última década

El Ayuntamiento de Estella del Marqués ha anunciado ese lunes 15 de septiembre la finalización de un proceso histórico: la rendición de las Cuentas Generales correspondientes a los años 2014 a 2023. Este hito, que pone fin a una década de retrasos, ha sido posible gracias a la labor de la titular de la plaza de Secretaria en Intervención de la E.L.A., que asumió el cargo en mayo de 2022, y al fundamentalmente al Servicio de Asistencia a Entidades Locales de la Excma. Diputación de Cádiz, concretamente a la Secretaria e Intervención en Comisiones Circunstanciales y los diferentes técnicos.

El alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez, ha expresado su satisfacción por este logro, destacando la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión pública. “Por fin se cumple con la rendición de cuentas del Ayuntamiento de Estella del Marqués. Estoy muy agradecido con los técnicos de la Diputación de Cádiz y con la Secretaria e Intervención de la E.L.A. por su incansable trabajo”, afirmó el primer edil."

Este proceso ha sacado a la luz un problema de desidia administrativa que se remonta a los ocho años de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, periodo en el que la anterior titular de la Secretaría e Intervención de las Entidades Locales Autónomas no cumplió con su deber. “El gobierno del PSOE demostró que cuando gobernó no apostaba por las E.L.A.s de Jerez. Este caso no es único en mi Ayuntamiento, ya que hay más ayuntamientos pedáneos pendientes de rendir cuentas. PSOE es sinónimo de desconocimiento, desinterés y despreocupación por la zona rural”, declaró el alcalde, quien añadió que la situación de abandono y descontrol hizo que la anterior responsable, con el “beneplácito del PSOE de Jerez”, incumpliera con su obligación legal."

La historia se repite en otras Entidades Locales Autónomas, que tuvieron que tomar el mismo camino de crear su propia plaza de Secretaría e Intervención, debido al abandono de gobierno socialista durante los 8 años de mandato hacia la zona rural.

La autonomía administrativa asumida por la E.L.A. de Estella del Marqués con la creación de su propia plaza de Secretaría e Intervención ha sido crucial para revertir esta situación. Con este paso, la entidad local inició un arduo trabajo para cumplir con los requerimientos de la Cámara de Cuentas, culminando hoy con éxito este proceso.

"El alcalde también ha querido destacar el papel de la Diputación de Cádiz y a su presidenta. Gracias a la Excma. Diputación de Cádiz se ve una clara apuesta por las E.L.A.s y por su asistencia, todo gracias a la Presidenta por tratarnos como un ayuntamiento más”, concluyó.