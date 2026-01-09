El Ayuntamiento firma con la DGT un convenio para garantizar la realización de exámenes en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha rubricado este viernes con la jefa de la Dirección Provincial de Tráfico en Cádiz, Ana Belén Cobos Rodríguez, un convenio de colaboración para la realización de las pruebas para permiso de conducir en una sala informatizada que el Gobierno de Jerez adecuará en las instalaciones de la Ciudad del Transporte.

El convenio, con una duración de 4 años prorrogables, tiene como objetivo la adecuación por parte del Ayuntamiento de unas instalaciones en la Ciudad del Transporte para que la Jefatura Provincial de Tráfico las pueda utilizar como sede para las pruebas de aptitud con vistas a la realización de exámenes teóricos del permiso de conducir. A partir de ahora hay un plazo de 12 meses para la realización de las actuaciones necesarias en las instalaciones, con vistas a que puedan ya acoger a comienzos del próximo año los primeros exámenes informatizados.

De esta manera, se contribuye a facilitar a los ciudadanos de Jerez, de su ámbito rural y de localidades de la Sierra de Cádiz, de la Janda y de la Costa Noroeste que puedan realizar sus pruebas en Jerez, evitando así desplazamientos a las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en Cádiz para la realización de tales exámenes. Se contribuye igualmente así a mejorar la Sostenibilidad.

El acto de la firma ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca del Pilar Flores; con la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez Becerra; así como del comisario del CNP de Jerez, Francisco J. García Carrasco y del jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales Bermúdez.

Al acto han asistido igualmente miembros del Gobierno municipal, de la Corporación así como el presidente de la Federación de AVV ‘Solidaridad’, Manuel Cazorla; representantes de la asociación provincial de autoescuelas y de las autoescuelas de Jerez y del sector de la automoción en la ciudad.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha remarcado que “se trata de un servicio especial para la vida de los ciudadanos, un servicio público que permite garantizar la movilidad, pero por supuesto también en condiciones de igualdad. También facilita la creación de empleo y el avance de los territorios. La obtención del carnet de conducir es básica para la obtención de un empleo, para ser libre, para quien quiera ser autónomo”.

García-Pelayo ha agradecido a la jefa provincial de tráfico y a sus técnicos, así como a su Gobierno, especialmente al teniente de alcaldesa Jaime Espinar y a su equipo, la culminación de este convenio, así como la labor en este sentido de la Subdelegación del Gobierno y de la Diputación de Cádiz.

La alcaldesa ha explicado que “hace aproximadamente un año, la Dirección Provincial de Tráfico nos planteó adecuar las instalaciones para cumplir con la nueva normativa, consiguiendo de esta manera una mayor efectividad, avanzar en igualdad y mantener a Jerez como sede".

De esta manera, el Ayuntamiento modernizará la sala de exámenes con la dotación de ordenadores, de un nuevo sistema informático, ajustándose a los requerimientos de la DGT para cumplir la normativa. “No podíamos permitir que Jerez dejara de ser sede de los exámenes, ya que aquí vienen ciudadanos de localidades vecinas, de todo nuestro ámbito rural, y de incluso La Janda, como Alcalá de los Gazules, la Sierra de Cádiz y la Costa Noroeste a examinarse”.

En definitiva, ha añadido García-Pelayo, “necesitábamos consolidar la sede de Jerez como instituto, como sede de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico. Y más aún, teniendo en cuenta los datos que teníamos sobre la mesa, aproximadamente el 45% de las personas que se examinan para obtener el carnet de conducir en esta provincia se examinan en Jerez. Hay que tener en cuenta que alrededor de 20.000 o 21.000 exámenes se producen al año en esta ciudad”.

Por ello, “estamos ofreciendo un servicio que de alguna manera traspasa nuestra propia frontera municipal porque beneficia a otros ciudadanos que viven en otros territorios también de nuestra provincia. Y creo que este ejemplo es bueno. Es bueno que los ayuntamientos, que las ciudades nos apoyemos unas a otras, que haya servicios que podamos ‘mancomunar’ de tal manera que facilitemos el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos”.

Ana Belén Cobos ha subrayado que “celebramos la firma de este convenio porque marca un paso decisivo hacia la modernización de la formación vial mediante la informatización del aula de teórico. Quiero agradecer especialmente a la alcaldesa, María José García-Pelayo, y a su equipo de Gobierno el compromiso con la formación y la seguridad vial. Y también al equipo técnico del Ayuntamiento y a nuestro equipo de trabajo que, con esfuerzo y dedicación, han hecho posible este acuerdo tras dos años de colaboración”.

Cobos ha agradecido igualmente a la subdelegada del Gobierno de España y a la delegada territorial de Fomento de Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía su apoyo y presencia “en este acto que tiene un historia que refleja nuestro compromiso con la mejora continua”.

La jefa provincial de la DGT ha recordado que el aula actual de Jerez se comenzó a utilizar el 9 de julio de 2012 “y desde entonces ha sido el escenario donde miles de aspirantes han dado el primer paso hacia una conducción segura. Por el volumen de alumnos que se examinan en sus instalaciones, el Centro de Examen de Jerez de la Frontera se ha consolidado como el primero de la provincia”.

De esta manera, la informatización del aula “constituye un paso decisivo para avanzar en la modernización del proceso formativo y mejorar la calidad de la preparación para la obtención de los permisos de conducir” y este proyecto se alinea con la directiva de la Unión Europea 2025-2205 del Parlamento Europeo y del Consejo “que refuerza la necesidad de formar a los nuevos conductores en ámbitos como la percepción del riesgo y cómo minimizar sus efectos. Formar a los conductores en percepción del riesgo es clave para salvar vidas”, ha explicado Cobos Rodríguez.

En este sentido, la jefa de la DGT en la provincia de Cádiz ha avanzado que la informatización permitirá incorporar vídeos en la prueba teórica, “una práctica ya consolidada en países líderes en seguridad vial, como lo son Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Letonia o el Reino Unido. Este avance también es un puente hacia la igualdad. Personas con dislexia, déficit de atención, discapacidad auditiva o desconocimiento del idioma podrán realizar pruebas adaptadas, incluso con audio, porque la seguridad vial no debe tener barreras” y ha concluido su intervención incidiendo en que “este convenio es un ejemplo de cómo la colaboración institucional impulsa la innovación y la igualdad de oportunidades. Sigamos trabajando juntos para mejorar la seguridad vial y la calidad de la formación”.