Registros de la Guardia Civil en Jerez en la desarticulación de una red de contrabando y blanqueo

Uno de los vehículos de lujo intervenidos a la red de blanqueo de capitales y contrabando de cigarrillos electrónicos establecida en las provincias de Sevilla y Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y desarticulado una red que operaba en las provincias de Sevilla y Cádiz, donde habían acumulado un patrimonio de dos millones de euros mediante el blanqueo de capital y contrabando de diversos elementos, principalmente, cigarrillos electrónicos.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la investigación es fruto de la continuidad de la denominada operación 'Húmero', dirigida por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) y la Patrulla Fiscal y Fronteras (Pafif) de la Comandancia de Sevilla.

En dicha fase precedente, se detuvo a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos, valorados en 1.342.634 euros, y falsedad documental mediante facturación ficticia correspondientes a 2023 y 2024.

Tras hallar indicios de la posible continuación de actividades ilícitas, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla acreditó el uso de diversas sociedades mercantiles que canalizaba los beneficios del contrabando adquiriendo un patrimonio mueble e inmueble valorado en aproximadamente dos millones de euros.

Registros en Jerez y Las Cabezas de San Juan

En esta operación, la Guardia Civil con la colaboración de la Agencia Tributaria, han registrado seis inmuebles en Jerez de la Frontera y Las Cabezas de San Juan, tanto en domicilios particulares como sedes de sociedades y la gestoría encargada de la contabilidad de la red.

Durante los registros, se han aprehendido 113.460 euros en efectivo, dispositivos electrónicos de almacenamiento, documentación contable y contratos privados de adquisición de inmuebles.

Asimismo, se han intervenido vehículos de lujo valorados en 400.000 euros y una nueva partida de cigarrillos electrónicos de contrabando con un valor de 329.060 euros.

La operación se ha saldado finalmente con tres personas detenidas y la desarticulación de la estructura económica del grupo.

Por orden judicial, se han bloqueado las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas implicadas, así como el embargo de todos los bienes, que permanecen a disposición judicial.