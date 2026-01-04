El Ayuntamiento informa a la Flampa de las próximas mejoras que se acometerán en los colegios públicos de Jerez

La delegada de Educación, Nela García, ha mantenido un nuevo encuentro con la Flampa, continuando con el "compromiso de facilitar una comunicación directa, transparente y fluida" con esta federación, en un encuentro en el que se han abordado las acciones que se han desarrollado en los diferentes equipamientos educativos, el estado de las obras que están en curso y sobre todo la planificación de futuras mejoras.

La delegada de Educación ha señalado que “no hemos querido terminar el año sin reunirnos, de acuerdo con el compromiso adquirido de vernos mensualmente para ponernos al día sobre asuntos como la evolución de los trabajos de mantenimiento en los centros públicos y el resto de actividades que desde la Delegación de Educación vamos llevando adelante, entre ellas las actividades de la oferta educativa municipal ‘Jerez Educa’ o la Comisión de Absentismo Escolar”. En este sentido, en el último encuentro del año, se han analizado las tareas de mantenimiento que se han realizado durante el mes de noviembre y el cómputo de todo el año.

En este foro también se han puesto sobre la mesa los proyectos que están en marcha en distintos centros educativos públicos y que continuarán desarrollándose durante el mes de enero. Entre ellos, se encuentra el comedor del CEIP Alcazaba, “que está pendiente de la recepción de obra para que en breves semanas se ponga a disposición de la comunidad educativa”.

Del mismo modo, ha señalado la próxima adjudicación del contrato de obra del comedor del CEIP Miguel de Cervantes, así como la próxima reforma del vallado perimetral del CEIP Arana Beato y los proyectos para el arreglo de las cubiertas del CEIP La Unión. La delegada también se ha referido a que se está evaluando el estado de una sección del muro perimetral del CEIP Federico García Lorca para darle una solución.

Nela García ha subrayado que desde el Ayuntamiento y la Delegación de Educación “continuamos trabajando para dar respuesta a las necesidades que presentan los edificios públicos dedicados a la docencia, para que la actividad escolar de nuestros niños y niñas sea lo más eficiente posible”. También ha insistido en que “como gobierno municipal, la comunicación continua con la Flampa es primordial para exponer el trabajo que se realiza tanto desde la Delegación de Educación, como por parte de otras delegaciones que ponen a disposición sus servicios a los centros educativos, así como para recibir las aportaciones que ofrece este organismo y que enriquecen la gestión local”.