Educación se compromete a informar a la Flampa "mensualmente" de las actuaciones en los colegios

En días pasados se celebró la primera reunión entre la delegada de Educación, Nela García, y el nuevo presidente de la Flampa, Alberto Bitoden, para coordinar las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de los centros educativos públicos.

Entre los comprommisos adquiridos por la represante municipal en el encuentro, García aseguró que ofrecerá a la federación de asociaciones de madres y padres de los centros educativos "información sobre las actuaciones que se vayan desarrollando en los 55 equipamientos que son competencia municipal de manera mensual". Asimismo, apuntó que se están priorizando las intervenciones en las cubiertas de los centros educativos para tratar de evitar las incidencias que pueda ocasionar la lluvia.

Según apuntó el gobierno municipal en un comunicado, la delegada de Educación se comprometió a mantener con la Flama una "estrecha colaboración" de manera que "el objetivo común es facilitar la participación de todos los agentes implicados en la vida escolar y compartir esfuerzos por la defensa y la mejora de la educación". En este sentido, incidió en la necesidad de establecer "una vía de contacto permanente para encauzar la información por canales oficiales, crear sinergias y optimizar el trabajo conjunto para ser más eficientes".

Por último, Nela García destacó el "papel fundamental de las Ampas en la sociedad" dado que "hacen una gran tarea, un gran trabajo y hay que valorar su dedicación, ya que las forman padres y madres de alumnos de forma voluntaria y altruista”.