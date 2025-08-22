El Ayuntamiento instala ocho nuevos bancos para la Plaza del Carbón

El Ayuntamiento está completando las obras de mejora de la Plaza del Carbón y calles aledañas para renovar completamente su imagen -tras casi cuatro años cerrada al tráfico rodado y peatonal- y esta semana ha llevado a cabo la colocación de ocho nuevos bancos, cumpliendo así el compromiso de dotar a este espacio de los elementos necesarios – se prevé también nuevo arbolado y alumbrado público - para convertirla en un lugar más amable de estancia y paseo.

Con estas actuaciones se pondrá fin a las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la Ronda Muleros y en el entorno de la Plaza del Carbón que ha ejecutado Aquajerez de forma coordinada con el Ayuntamiento, y que se incluyen dentro del conjunto de inversiones anuales que ejecuta la empresa concesionaria.

Esta intervención se ha completado con el posterior asfaltado de la Ronda de Muleros, la avenida de Torresoto, la Plaza Silos, la Plaza del Carbón y sus calles adyacentes, además del pintado de toda la señalización horizontal de los citados viales para mejorar la seguridad vial.

Cabe recordar que este proyecto de renovación de redes hídricas, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, ha tenido como objeto dar una solución definitiva a los hundimientos que se habían producido en la solería de la Plaza del Carbón, que generaban inseguridad y dificultaban la movilidad a los residentes de las viviendas colindantes, y mantenían restringida la circulación en la zona, que finalmente pudo reabrirse al tráfico de vehículos el pasado día 1 de agosto, tras la finalización de los citados trabajos.

Tal y como está previsto, en los primeros días de septiembre se instalará también la nueva iluminación en la Plaza, y en otoño se procederá a la plantación de árboles en las ubicaciones que se han preparado para tal fin, con lo que se pondrá fin de manera definitiva a un proyecto complejo y de gran envergadura, que ha permitido modernizar las infraestructuras viarias y los servicios de abastecimiento y saneamiento, dar seguridad a los vecinos y dar respuesta a las demandas que venían planteando desde hacía años.

Así pues, la dotación de mobiliario urbano, de nuevo alumbrado y de especies arbóreas responde al compromiso adquirido por la alcaldesa en su visita a las obras del pasado mes de julio, de dar vida a esta Plaza y convertirla en un lugar de estancia y encuentro más amable y agradable. Tras casi cuatro años inaccesible debido a su mal estado, la Plaza del Carbón ha renovado por completo su imagen y puede ser transitada con garantías de seguridad.