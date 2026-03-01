El Ayuntamiento de Jerez aborda con promotores y constructores el impulso de la vivienda asequible

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha presidido la sesión de trabajo monográfica sobre vivienda, organizada por el Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Urbanismo, la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), y una de sus entidades integradas, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA).

Esta reunión monográfica ha contado con la presencia de técnicos municipales de Urbanismo y de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, y de representantes de las organizaciones mencionadas, y han servido para analizar, de forma conjunta las actuales políticas de vivienda y la identificación de oportunidades para activar nueva oferta residencial en el término municipal de Jerez.

La sesión se ha articulado en tres bloques temáticos: uno primero centrado en estrategias de impulso a la vivienda y análisis de oportunidades; el segundo ha estado dedicado a la presentación de la Oficina Aceleradora de Procedimientos puesta en marcha por el Ayuntamiento; y en tercer lugar, se ha dado un repaso al nuevo marco andaluz regulatorio para facilitar el acceso a la vivienda y generar suelo finalista, y a las herramientas para agilizar el desarrollo de proyectos residenciales.

Como ha explicado Belén de la Cuadra, el encuentro se enmarca en la línea de colaboración público-privada que el Gobierno municipal viene manteniendo con el sector promotor y constructor al objeto de impulsar la construcción de vivienda en la ciudad, especialmente, de vivienda protegida y asequible, y de crear una hoja de ruta compartida para coordinar acciones, priorizar ámbitos de actuación y consolidar Jerez como un destino atractivo para la inversión residencial vinculada a vivienda asequible.

En este sentido, ha recordado que, en reuniones previas con responsables de FAEC, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ya trasladó que el objetivo es abordar de forma conjunta el problema de la falta de vivienda y aprovechar al máximo las herramientas que ofrece la normativa autonómica para incrementar la oferta de suelo y de viviendas protegidas.

Impulso municipal a la vivienda

El primero de los bloques de la reunión ha estado dedicado al análisis de oportunidades para el impulso a la vivienda por parte del Ayuntamiento de Jerez, poniendo en común las necesidades detectadas y el suelo disponible para nuevos desarrollos residenciales. Durante el debate, se han abordado las medidas ya adoptadas por el Pleno municipal, que en mayo de 2025 acordó por unanimidad adherirse al Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, centrado en medidas de suelo para favorecer y agilizar la promoción de vivienda protegida en todo el municipio.

Esta adhesión permite, entre otras herramientas, incrementar el número de viviendas permitidas en determinadas parcelas y aumentar la edificabilidad cuando se destinen íntegramente a vivienda con algún régimen de protección, facilitando así la viabilidad económica de las promociones y ampliando la bolsa de suelo disponible para este tipo de proyectos. Sobre esta base, en la mesa de trabajo se ha apuntado el trabajo que se está siguiendo para alinear las expectativas municipales y empresariales con el fin de acelerar la transformación de ese suelo potencial en proyectos residenciales.

En esta misma línea, se han explicado los últimos pasos dados para licitar parcelas de titularidad municipal destinadas a vivienda protegida, entre ellas tres suelos urbanos que permiten la construcción de al menos 186 viviendas en ámbitos como El Carrascal, La Milagrosa y Pizarro, y que ya han sido sacados a concurso a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Estas licitaciones, a las que se unen otros tres suelos finalistas que ha licitado Emuvijesa en las zonas de El Retiro, Pozoalbero y en la calle Cristal, persiguen poner en el mercado suelo urbanizado y preparado para que el sector promotor pueda iniciar obras en plazos reducidos, consolidando un banco de suelo finalista específicamente orientado a vivienda asequible

Presentación de la Oficina Aceleradora de Procedimientos

El segundo bloque de la sesión ha estado dedicado a la presentación detallada de la Oficina Aceleradora de Procedimientos de Interés Prioritario, recientemente puesta en marcha y adscrita a la Delegación de Urbanismo. Esta unidad, dotada con un equipo multidisciplinar de perfiles técnicos y jurídicos, tiene como misión impulsar, coordinar y facilitar la tramitación de actuaciones urbanísticas y actividades económicas consideradas estratégicas para la ciudad, entre las que se incluyen de forma expresa las promociones de vivienda protegida.

Durante la reunión se han detallado los objetivos, el funcionamiento interno y los canales de relación de esta Oficina con el sector privado, así como los tipos de expedientes que pueden tramitarse con carácter preferente, desde licencias urbanísticas y autorizaciones de actividades económicas hasta procedimientos relacionados con el Registro Municipal de Solares o licitaciones de suelo municipal. Con la presentación de esta Oficina se pretende que promotores y constructores conozcan de primera mano este recurso, concebido para reducir plazos, simplificar trámites y ofrecer asesoramiento personalizado, de modo que los proyectos de vivienda puedan avanzar con mayor seguridad y certidumbre administrativa.

Nuevo marco regulatorio y herramientas urbanísticas

El tercer bloque se ha centrado en el nuevo marco regulatorio en materia de urbanismo y vivienda, con especial atención al Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes para impulsar la promoción de viviendas públicas en Andalucía y a la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía, que refuerza la planificación autonómica en este ámbito. A partir de estas normas, el Ayuntamiento de Jerez viene trabajando para incentivar la construcción de viviendas protegidas, incrementar la oferta de suelo y facilitar la puesta a disposición de promotores, constructores y particulares de suelos aptos para la edificación de vivienda asequible.

En este marco, en la mesa de trabajo se han analizado diversas herramientas, como la figura del agente urbanizador y las entidades urbanísticas de certificación, concebidas para agilizar la gestión de ámbitos de desarrollo y garantizar la calidad y seguridad jurídica de los procesos urbanísticos. La finalidad es articular mecanismos que permitan acortar la tramitación de los proyectos residenciales, activar ámbitos todavía pendientes y transformar más rápidamente el suelo en viviendas terminadas a disposición de la ciudadanía y del mercado.

Valoración de la mesa de trabajo

Belén de la Cuadra ha valorado de forma positiva el desarrollo de esta mesa de trabajo “con la que hemos cumplido los objetivos de analizar de forma conjunta un diagnóstico actualizado de las necesidades de vivienda en la ciudad y de la disponibilidad real de suelo finalista para desarrollos residenciales, con especial atención en la vivienda protegida y asequible, y siempre con la nueva legislación andaluza como marco de referencia legal”.

De igual modo, ha destacado que la reunión ha servido también para poner en valor “nuestra Oficina Aceleradora de Procedimientos, presentándola como instrumento clave para reducir plazos, simplificar trámites y acompañar a los promotores en el diseño y tramitación de sus proyectos.