Jerez activa 6.500 m2 de suelo en el centro para construir viviendas y frenar la especulación

La delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez cuenta desde hace años con una herramienta que funciona con éxito: el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (RMSER). Se trata de un instrumento previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para garantizar "el efectivo cumplimiento por parte de los propietarios de solares y edificios de sus deberes urbanísticos de edificación, rehabilitación y conservación".

A pesar de que el procedimiento de inclusión de fincas en el RMSER es "largo y complejo", esta herramienta permite que, en caso de que los propietarios incumplan sus obligaciones, la Administración pueda proceder a la expropiación o venta forzosa de la finca, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones.

Se trata de procedimientos que, además, benefician especialmente al centro histórico, al ser esta el área donde se concentran la mayor parte de inmuebles y solares abandonados. Su salida al mercado permite que estos espacios acaben reconvertidos en promociones residenciales en un momento en el que la falta de vivienda es un problema clave. Cabe recordar que, en las ventas forzosas, la mejor oferta económica obtiene un máximo de 60 puntos; el destino residencial, 20 puntos; y otros 20 puntos se otorgan a la propuesta en la que el interesado se comprometa a la construcción de un mayor número de viviendas de, al menos, dos dormitorios.

Un plan de choque contra la especulación

Precisamente por el revulsivo que significa para la ciudad, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, se ha propuesto junto a su equipo y la delegación de Transformación Digital, darle un nuevo impulso al Registro y también a su web.

A la espera de optimizar el portal digital, el registro cuenta ya con los datos actualizados. En concreto, "tenemos incluidas 66 fincas, de las que 25 son solares", explica De la Cuadra. La edil destaca que desde Urbanismo "hemos hecho una revisión de todo lo que teníamos, una especie de plan de choque". De hecho, la delegación cuenta desde finales del pasado año con funcionarios interinos de refuerzo centrados en estas tareas.

Gracias a ello, "hemos revisado todo el centro y hemos incluido todos los solares que faltaban, tramitando 14 nuevos expedientes de inclusión". "Estamos hablando de casi 6.500 metros cuadrados de suelo, una cantidad importante", añade. "Es verdad que desde la inclusión hasta la venta forzosa el proceso no es inmediato, es largo, pero seguimos trabajando", asegura la responsable municipal.

Previsiones para 2026

A lo largo del pasado año, el Ayuntamiento de Jerez inició un total de siete ventas forzosas y este inicio de 2026 contempla numerosas actuaciones. "Ya vamos a abrir las ofertas de la calle Fernán Caballero", adelanta la delegada. Además, se publicarán próximamente las de Sancho Vizcaíno y la calle Rayón, cuyo plazo está abierto hasta mediados de marzo.

Entre las previsiones de Urbanismo se contempla igualmente la salida a venta forzosa de inmuebles en las calles Pedro Nolasco, Gaspar Fernández y Doctrina. También en la calle Nueva, en pleno barrio de Santiago, existen cuatro expedientes de fincas en mal estado. "No se van a sacar de hoy para mañana, pero se están tramitando con la intención de regenerar el barrio", destaca De la Cuadra.

La delegada reconoce que, en muchos casos, se trata de propiedades cuyos dueños esperan a que mejore la situación para vender a mejor precio, despreocupándose del estado del inmueble con el consiguiente perjuicio para los vecinos. Por ello, con este registro "intentamos evitar la especulación". Del mismo modo, si una finca es adjudicada y el nuevo dueño no cumple los requisitos, el Ayuntamiento puede volver a incluirla en el registro, como ya ha ocurrido anteriormente. "Intentamos parar los fenómenos especulativos de aquellos que saben que Jerez está subiendo e intentan aguantar el tirón", apunta la edil.

En este sentido, la responsable de Urbanismo aclara que "el orden de entrada en el registro de fincas ruinosas no es el orden de salida porque se hace una valoración general para dar prioridad por temas de seguridad, por ejemplo". No obstante, hace hicapié en que lo importante es que quede claro que el registro es una herramiento 'viva' para que "los propietarios no se queden reteniendo y que no sea una inversión para un momento mejor de venta".

"Vamos avanzando poquito a poco, pero sí es verdad que todo esto sirve para regenerar el centro histórico, que es donde están este tipo de fincas y donde hace falta vivienda ahora mismo". "Estamos más centrados en el centro histórico porque es donde más problemas y donde hemos puesto el énfasis en esta legislatura", subraya la delegada.

Una web más intuitiva para el inversor

Por otra parte, Belén de la Cuadra adelante que el objetivo de la nueva web digital es que sea mucho más intuitiva y visual, facilitando el acceso a fichas del Catastro e información detallada de cada finca. "Hay gente que quiere invertir en el centro y, con esta información, no tiene que esperar a la venta forzosa; puede contactar con el propietario, llegar a un acuerdo y así movemos la ciudad más rápido", afirma la delegada.