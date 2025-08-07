El Ayuntamiento de Jerez abre al tráfico de nuevo la Ronda del Caracol

Imagen de la máquina excavadora en el Taller de Fiestas en la Ronda del Caracol en Jerez

El Ayuntamiento ha vuelto a abrir al tráfico el tramo de la Ronda del Caracol comprendido entre la Puerta de Rota y la Glorieta Manuel Azaña, una vez finalizado el derribo de las naves del Taller de Fiestas, en el marco de las obras para la construcción del nuevo aparcamiento público rotatorio que se ubicará en este espacio en una próxima fase del proyecto.

La obra que ha causado esta restricción de la circulación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation y consiste en la reordenación de una parte del antiguo Taller de Fiestas para la creación de un aparcamiento en superficie que tendrá una zona cubierta y otra al aire libre, con capacidad para 84 vehículos.

La obra del nuevo aparcamiento se ha adjudicado a la empresa EOC 2004 S.L. por un importe de 552.181,60 euros y tiene un plazo de ejecución de 6 meses.

El gobierno municipal pretende conseguir varios objetivos con esta intervención, entre ellos, disminuir la entrada de vehículos y descongestionar el casco histórico, mediante la dotación de plazas de aparcamiento disuasorias situadas en la periferia. También se persigue mejorar la imagen urbana de esta zona de la ciudad e impulsar un modelo de ciudad más sostenible en materia ambiental con medidas de reducción del tráfico rodado y favoreciendo la peatonalización.

Las edificaciones afectadas por este proyecto son los antiguos talleres de la Delegación de Fiestas, la nave paralela a calle Ronda del Caracol, la antigua nave de la firma de Viguetas Castilla y los talleres de carpintería y pintura de la Delegación de Infraestructuras.