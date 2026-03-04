El Ayuntamiento de Jerez acelera los trámites para la aprobación definitiva del Plan de Cuartillos

La teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, han mantenido un encuentro con José Barriga, coordinador de Cuartillos, para continuar haciendo seguimiento de cómo se encuentra el proceso administrativo dirigido a poder tramitar la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana de este núcleo de población. En esta reunión, se ha reiterado el "compromiso" del gobierno de Jerez con el POU de Cuartillos, "un documento fundamental para su desarrollo urbanístico, y que apuesta por un modelo de territorio sostenible, equilibrado y adaptado a las necesidades de vecinos y vecinas".

Susana Sánchez ha informado a José Barriga de que, en el mes de enero, antes del inicio del tren de borrascas que ha sufrido Jerez, y en especial la zona rural, había mantenido un encuentro con el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, expresándole "la necesidad de poder recibir cuando antes el Documento de Alcance Medioambiental necesario para seguir avanzando en el proceso".

El Avance del Plan de Ordenación de Cuartillos se aprobaba en el mes de abril de 2025. Posteriormente, continuaba su tramitación reglada en cumplimiento de la normativa con la solicitud del Documento de Alcance Medioambiental. En la actualidad el Ayuntamiento está pendiente de recibir este documento, que requiere de informes sectoriales de servicios dependientes de distintas Consejerías, de ahí la complejidad de su obtención.

Cabe recordar que la alcaldesa, María José García-Pelayo, presentaba en abril a los vecinos y vecinas el Avance del Plan de Ordenación de Cuartillos, reivindicando que este documento tiene como objeto "consolidar lo ya existente y mejorar los servicios, así como establecer las líneas maestras que guiarán la consolidación y mejora del pueblo". Con este documento, se daba un primer paso firme para contar con una herramienta fundamental para la planificación y ordenación urbanística de este núcleo.

Por parte del Ayuntamiento de Jerez "se está avanzando en todo el proceso necesario para que una vez reciba los informes pendientes por parte de la Junta de Andalucía, la aprobación definitiva del POU pueda solucionarse en el menor tiempo posible".