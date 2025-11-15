El Ayuntamiento de Jerez activa el Plan Territorial de Emergencia Local ante el aviso naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado la activación del Plan Territorial de Emergencias Local ante las condiciones meteorológicas previstas en Jerez esta tarde. En concreto, en la resolución firmada por la alcaldesa, María José García-Pelayo, se especifica que "antes el aviso emitido por la Aemet con Meteoalerta (Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos) de aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas, y considerando la posibilidad de un cierto grado de peligro para las actividades usuales, es por ello que, en uso de las competencias que tengo atribuidas como directora del Plan Territorial de Emergencia Local, he tenido a bien decretar:

Primero: Activar el Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez), en Fase de Preemergencia y en Situación Operativa 0, desde las 15 horas hasta las 00.00 de hoy sábado 15 de noviembre de 2025, coincidiendo con el horario del aviso naranja, tal como se recoge en el Capitulo 5 del nuevo PTELJerez".

En segundo lugar, el documento especifica que se dará traslado"de la presente resolución a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Desde el gobierno local han detallado que mientras el Plan esté activado "estarán cerradas todas las instalaciones públicas al aire libre abiertas". Como es habitual cerrará el Zoo, cementerio y parques e instalaciones públicas al aire libre.