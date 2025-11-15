Aviso naranja en Jerez por la borrasca 'Claudia': Estas son las horas en las que lloverá más hoy

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por lluvias intensas este sábado en Jerez, desde las cuatro de la tarde, y ha activado el amarillo por fuertes vientos. El paso de la borrasca 'Claudia' ha dejado en Jerez más de 78 litros por metro cuadrado en la ciudad en tan sólo dos días. En concreto, 37,2 litros durante el jueves y 41,4, ayer viernes.

Para la jornada de este sábado las lluvias más intensas se esperan durante la tarde. En concreto, los picos de mayor precipitación, se esperan a partir de las 19 horas cuando podrían caer cerca de 40 litros en dos horas, según la predicción de la Aemet a las doce y media de este sábado.

Previsión de la Aemet para esta tarde en Jerez.

Desde el Ayuntamiento de Jerez se ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, ante el aviso naranja desde las cuatro por las lluvias y, a partir de las seis de la tarde, por tormentas.

La Aemet no descarta, incluso, la formación de tornados en la zona de la campiña y ha avisado también de fuertes vientos del suroeste con rachas de hasta 70 kilómetros, especialmente entre las cuatro de la tarde y las nueve de la noche.