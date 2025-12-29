El Ayuntamiento de Jerez aprueba la Oferta de Empleo Público de 2025: 21 plazas libres y 320 de promoción interna

El Ayuntamiento de Jerez ha aprobado la Oferta de Empleo Público 2025 (OEP) que estará formada por 21 plazas para personal funcionario de nuevo ingreso y plazas de promoción interna tanto de funcionarios como de laborales.

La delegada de Recursos Humanos, Yéssika Quintero, ha subrayado que la presente propuesta de OEP fue aprobada por unanimidad en las Mesas Generales de Negociación de funcionarios y laborales, “por lo que cuenta con un amplio consenso tanto empresarial como sindical”.

De forma concreta, la Oferta de Empleo Público 2025 se compone de 19 plazas de Policía Local y otras 2 de Técnico Superior Licenciado en Derecho; igualmente, comprende 39 plazas de promoción interna de funcionarios que se desglosan en 6 de Técnicos de Administración General; 5 de Técnico Medio de Gestión; 14 de Administrativos; 8 de Auxiliares; 1 de Inspector de Policía Local; 1 de Subinspector de Policía Local y 4 de Oficial de Policía Local.

En cuanto a la promoción interna del personal laboral, las plazas (281 en total) son las siguientes: 25 de Técnico Superior; 25 de Técnico Medio de Gestión; 100 de Administrativos; 60 de Oficial de Oficios; 40 de Auxiliar Administrativos; 6 de Conductores; 4 de Ayudante Educador; y 21 de Vigilantes.

Como ha explicado la delegada de Recursos Humanos, con esta nueva OEP "se ha priorizado cubrir plazas que afectan al funcionamiento de servicios públicos esenciales, como es el caso de la Policía Local, así como aquéllas relacionadas con necesidades organizativas y de distribución de la plantilla municipal". “Con estas Ofertas de Empleo Público conseguimos atender las prioridades más urgentes en materia de recursos humanos, avanzando, de este modo, en una plantilla más optimizada y acorde con las necesidades actuales”, ha señalado la delegada municipal.

En este sentido, Yéssika Quintero ha avanzado que junto con esta OEP, el próximo año "se seguirá trabajando en un conjunto de medidas de planificación para ir aumentando el número de empleados funcionarios, entre las que figuran la culminación de los procesos selectivos de las plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2021,2022 y 2023; iniciar los procesos selectivos correspondientes a la OEP de 2024; y seguir cubriendo con funcionarios interinos las necesidades de funcionarios más prioritarias mientras se culminan los procedimientos anteriores".