Colapso en las Urgencias del Hospital de Jerez: 72 horas para una cama

72 horas esperando una cama. 45 personas aguardando ser ingresadas en un sólo día. Son los datos del pasado 15 de enero de las Urgencias del Hospital de Jerez.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Cádiz ha denunciado la “situación crítica” que ha atravesado el servicio de Urgencias. La demanda asistencial “ha superado la capacidad del centro y ha generado demoras graves por la falta de recursos ante el incremento de patologías respiratorias”.

La delegada sindical de CCOO, Eva María Moreno Romero, ha alertado sobre la gravedad de unas esperas “que han superado las 24, 48 e incluso las 72 horas”. La representante ha detallado que 5 pacientes accedieron el lunes 12, 11 el martes 13 y 29 el miércoles 14 sin obtener habitación”.

“Esta situación de colapso absoluto obliga a los pacientes a permanecer durante días en butacones destinados a tratamientos cortos”, ha denunciado Moreno Romero. La delegada ha lamentado que las salas de observación han estado ocupadas por personas pendientes de ingreso, lo que ha impedido la rotación habitual del servicio.

El incremento de la presión asistencial ha provocado que muchos pacientes vulnerables hayan tenido que ser desplazados a salas exteriores para habilitar espacios de tratamiento. Desde CCOO han señalado que esta falta de espacio físico “compromete gravemente la atención de la ciudadanía”.

La delegada sindical Inmaculada Carretero Medina ha calificado como “insuficiente” la respuesta de la Dirección del centro y del SAS. Aunque se ha habilitado una planta en el Hospital Materno Infantil, esta medida “solo permite la apertura de 14 camas cuando el número de pacientes ha cuadriplicado esa cifra”.

“No se trata de un episodio puntual, sino de la consecuencia directa de los recortes y la falta de planificación en los servicios públicos”, ha ratificado Carretero Medina. La representante ha puesto en valor el esfuerzo del personal sanitario que ha trabajado con una sobrecarga asistencial “extrema y recursos limitados”.

Desde el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Cádiz han exigido un plan de contingencia “eficaz que garantice la seguridad de la plantilla”. La organización ha reclamado el refuerzo inmediato de las plantillas y la mejora de los circuitos de ingreso para proteger la salud de la población.

Desde el Sindicato Médico también alertan de la demora de 72 horas para ingresar en una cama el pasado jueves, situación que mejoró “ligeramente” el viernes con pacientes en observación. “Sigue siendo una situación de mucha sobrecarga asistencial con pacientes que precisan soporte respiratorio y no se ha reforzado la plantilla de médicos de Urgencias con el plan de alta frecuentación. No se ha contratado ningún facultativo para urgencias”, subraya Juan Benjumeda, portavoz del sindicato.

Desde la organización vuelven a reiterar la falta de personal de refuerzo para el área de Urgencias por el plan de alta frecuentación: “La sobrecarga asistencial es exagerada para los médicos que prestan servicio en Urgencias del Hospital de Jerez por las reagudizaciones de enfermedades respiratorias como secuela de infecciones respiratorias”. El sindicato denuncia también la demora de la cita previa en Atención Primaria por la falta de médicos, ya que “en algunos cupos no se han contratado”, a lo que hay que añadir “las vacaciones y licencias de médicos que no cogieron sus permisos en el periodo de Navidad”.

“Cada año en esta época volverá a suceder lo mismo con las demoras en los ingresos por la falta de previsión desde el SAS y el cierre de camas de alguna planta del Hospital”, lamenta Benjumeda.

Profesionales del Hospital subrayan que “las Urgencias han estado colapsadas todas las Navidades”. Hay testimonios de sanitarios que incluso lo han vivido en primera persona: “Tengo un familiar que estuvo 48 horas en Observación porque no había cama, y finalmente fue ingresado en una planta que no era la suya porque no había camas disponibles. La situación del Hospital de Jerez, y más teniendo en cuenta que estamos en alta frecuentación, es desbordante”.

Los profesionales explican que durante los fines de semana es cuando se crea el mayor tapón porque no hay flujo para las plantas, “pero es cierto que hemos visto estos días entre semana mucho colapso”.

“El Hospital de Jerez tiene un grave problema de camas. Nos hemos encontrado que la planta de Urología estaba cerrada, desde mediados de diciembre hasta después de Reyes. En breve va a hacer un año que se cerró la antigua planta de Neurología, que está en el Materno-Infantil. Es más, ahí lo que han hecho es que una parte la han utilizado para 2-3 consultas y una habitación como sala de espera”, detallan los sanitarios.

Denuncian que hay profesionales que “están sometidos a una presión brutal, y para colmo nos estamos encontrando con ciertos problemas para coger los días por asuntos familiares u otros motivos: o presentan los papeles en 72 horas o te quitan los días de la nómina”.