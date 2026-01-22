El Ayuntamiento de Jerez cancela de nuevo la Fiesta de San Antón 2026

El Departamento de Fiestas Mayores y Eventos del Ayuntamiento de Jerez que organiza la celebración de la festividad de San Antón en la que se bendicen los animales, ha decidido que esta actividad sea "cancelada definitivamente por las condiciones meteorológicas", informa en su página web.

La celebración de la fiesta de San Antón en Jerez ya había sido pospuesta desde el domingo 18 al 25 de enero por idénticos motivos, el mal tiempo.

La llegada de la borrasca Ingrid sobre buena parte del país dejará un importante temporal de lluvia y viento durante las próximas jornadas.

Los días álgidos del episodio serán entre el viernes 23 y el sábado 24 de enero, aunque el domingo y el lunes de la semana que viene seguirá afectando con precipitaciones y fuerte viento.

Aplazada la tercera edición de Los Balcones de Lola

La Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura ya informó ayer del aplazamiento hasta el próximo 7 de febrero de la celebración de la tercera edición de ‘Los Balcones de Lola’.

Este evento estaba previsto inicialmente para este sábado 24 de enero, en solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo y que hasta el momento ha provocado la muerte de 43 personas.

Hay que recordar que en esta tercera edición está prevista la actuación de Ismael de la Rosa y María Carrasco desde el balcón del Palacio de Villapanés, en pleno barrio de San Miguel. Y de María Terremoto, que ofrecerá su actuación desde el balcón del Ayuntamiento-Consistorio, llevando su voz al corazón institucional de la ciudad en un sentido homenaje a la figura de Lola Flores.

La jornada culminará con el 'brindis con poderío', que tendrá lugar en el Ayuntamiento en homenaje a la Capitalidad Gastronómica 2026.