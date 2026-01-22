El Ayuntamiento de Jerez colabora en un programa Erasmus+ con participantes de Polonia, Croacia, Rumanía, Italia y Portugal

Las delegadas de Juventud, Carmen Pina, y Educación y Empleo, Nela García, han presentado junto a Juan Salvador Cruz, presidente de la asociación Creamos Europa, el primer intercambio juvenil Erasmus+ organizado por la entidad en Jerez. Este programa se desarrollará en la semana del 26 de enero al 2 de febrero con la participación de jóvenes de Polonia, Croacia, Rumanía, Italia, Portugal y España, que reflexionarán sobre la temática de patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Jerez a través de la fabricación 3D. La presentación ha contado con Pablo Ferral y Alexis Romo, miembros también de Creamos Europa.

Carmen Pina ha felicitado al colectivo juvenil por la organización de este evento, reiterándoles la colaboración de la Delegación de Juventud. La delegada ha recordado que la ciudad está trabajando para defender la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, reto en el que la juventud tiene un protagonismo destacado. Por ello, este programa de intercambio juvenil Erasmus+, dedicado además al patrimonio histórico y cultural, tiene una importancia especialmente significativa.

Carmen Pina ha señalado que “esta asociación está muy implicada y consolidada en los proyectos que tenemos de ciudad. Las entidades de la Mesa Local de Juventud nos están diciendo cada día que no vienen a mirar, que vienen a participar y a construir proyectos de ciudad”. Carmen Pina manifiesta que “quiero invitar a los jóvenes del municipio a que aprovechen estas actividades y que se vengan a la Sala Paúl a conocer y compartir experiencias con jóvenes de Polonia, Croacia, Rumanía, Italia y Portugal”.

Nela García, por su parte, ha señalado que “quiero agradecer a la asociación Creamos Europa su participación en los programas educativos, este curso han aportado dos actividades, que están en marcha desde diciembre, y espero que estas propuestas se queden ya fijas en nuestra programación educativa”, reiterando que “me gustaría animar a la juventud a participar de las actividades que hoy presentamos, porque son enriquecedoras, nos abren la mente y nos hacen ver desde otra perspectiva muy enriquecedora nuestro patrimonio”.

Juan Salvador Cruz ha manifestado su ilusión por su primero Erasmus+, en el que participarán 30 jóvenes de los países señalados, con un proyecto centrado en “compartir cultura, hablar y proteger el patrimonio histórico, y la parte innovadora es hacerlo a través del diseño 3D. Hemos contactado con el Alcázar, con el Museo Arqueológico, con la UCA, y queremos llevar a cabo las actividades cada día en un espacio emblemático de la ciudad”.

Pablo Ferral han animado a la juventud jerezana a participar en todo este tipo de eventos “sin ningún tipo de miedo ni inseguridad, porque les servirá para formarse, pasarlo bien y abrirse a nuevos ámbitos de participación”. Alexis Romo, por su parte, ha destacado que sumar la parte creativa con la de convivencia con jóvenes de diferentes procedencia internacional supone “generar una experiencia única, te ayuda a practicar inglés, que es importante, pero también a salir de tu zona de confort y encontrar una mejor versión de uno mismo”.

El sábado 31 de enero las actividades se desarrollarán en la Sala Paúl, y podrán contar con la participación de jóvenes jerezanos que quieran sumarse a disfrutar de una jornada de encuentro e intercambio de experiencias, a través de una competición muy especial. La asociación Creamos Europa culminará este intercambio juvenil con una competición de programación y desarrollo por equipos (Hackaton), en la que se planteará un desafío basado en la temática del proyecto, patrimonio histórico y cultural, para resolver a través de la fabricación 3D. Será un evento que comenzará por la mañana y terminará por la tarde-noche.

Para participar en esta jornada de convivencia en la Sala Paúl es posible informarse e inscribirse a través del enlace https://forms.gle/Hdv2pKXEyTzQSckK8 y en las redes sociales de la Asociación Creamos Europa.