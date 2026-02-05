Urbanismo realiza un seguimiento del estado de la antigua bodega de la calle Pajarete que ha sufrido el desplome de su cubierta

El gobierno municipal continúa realizando inspecciones de las zonas que pudieran haberse visto afectadas por las intensas lluvias y el fuerte viento que están afectando a Jerez durante estos días. Este jueves, la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, junto con el delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Zurita, han realizado un recorrido por edificios municipales y por puntos sensibles de la ciudad que están siendo revisados a diario, al objeto de verificar el estado en que se encuentran y tomar nota de posibles desperfectos que hayan podido sufrir por efecto del temporal.

Dentro de este recorrido, se ha visitado una antigua bodega situada en la calle Pajarete, que es colindante al colegio público Gloria Fuertes, donde hace varias semanas se desprendió parte de la cubierta, tal y como ha recordado Belén de la Cuadra; en consecuencia, desde Urbanismo se adoptaron una serie de medidas de seguridad, como fue la clausura de las aulas colindantes a la zona desprendida y el vallado de la calle.

El pasado lunes se produjeron nuevos desprendimientos en otras dos crujías de la nave “y esta misma mañana se ha desplomado la última crujía que quedaba, por lo que ya no queda apenas cubierta, y sólo permanecen los muros perimetrales de la misma. Paralelamente, la propiedad del inmueble continúa trabajando en labores de desescombro y en la adopción de todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la estabilidad de los muros existentes”.

Posteriormente, se han desplazado a los Claustros de Santo Domingo donde se ha llevado a cabo un reconocimiento visual del estado del edificio para tomar nota de las posibles incidencias que se hayan podido producir a causa de estas lluvias.