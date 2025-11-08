El Ayuntamiento de Jerez inicia la renovación de 1.400 lámparas de alumbrado en la zona sur

El Ayuntamiento de Jerez, a través del área de Coordinación de Servicios Públicos que dirige el teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, comenzará esta próxima semana la reposición programada del alumbrado de la Zona Sur con el objetivo de cambiar aproximadamente 1.400 lámparas de este amplio distrito de la ciudad.

Es una actuación que no se realizaba desde hace tiempo y que permitirá de una forma coordinada y unificada reponer todo el alumbrado de la Zona Sur, comenzando por la avenida Blas Infante hasta las inmediaciones del Campo de Golf y la Laguna de Torrox, en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, incluyendo en la programación la zona del Parque de Puertas del Sur.

Se trata de una actuación que permitirá mejorar la calidad de vida de los jerezanos y jerezanas que viven en el Distrito Sur ya que podrán disfrutar del Parque y de sus calles con mayores garantías de seguridad, evitando con esta reposición programada que haya zonas que se queden sin luz al encontrarse ya las lámparas en el límite temporal de su funcionamiento.

Además, esta reposición dará respuesta a una demanda de los vecinos de la zona, quienes reclamaban la dotación de una iluminación adecuada a este Distrito.