El Ayuntamiento de Jerez inicia un plan especial para eliminar grafitis y cartelería ilegal

El Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria de la recogida de residuos y limpieza urbana, Jerez UTE, está acometiendo estos días labores de limpieza de pintadas y de retirada de carteles instalados en espacios públicos y en el mobiliario urbano. En este sentido, se están eliminando grafitis de los contenedores de residuos sólidos urbanos y otros elementos que han sido ensuciados y se están retirando pintadas y carteles pegados sin autorización en la vía pública, en lugares como por ejemplo los pilares que soportan las infraestructuras del ferrocarril, en los alrededores de Ifeca.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que desde el gobierno municipal, no sólo estamos mejorando la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad, sino que además estamos cuidando los detalles para impulsar la estética de la ciudad y su imagen”. Ha destacado “la importancia de la concienciación ciudadana sobre el deber y la necesidad de preservar las infraestructuras y espacios públicos de Jerez para mejorar el entorno, la convivencia y disfrute de la ciudad y para ofrecer a nuestros visitantes una imagen de ciudad cuidada, moderna y cívica”.

Tal como recuerdan desde el Ayuntamiento de Jerez, la Ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente "prohíbe expresamente toda manipulación de papeleras y contenedores, así como mover estos elementos, volcarlos, arrancarlos y realizar cualquier acto que deteriore su presentación o los haga inutilizables para el uso al que se destinan, corriendo además por cuenta del infractor los gastos de reparación". Igualmente, prohíbe colocar carteles y realizar pintadas en lugares y emplazamientos no autorizados, “con el objeto de mantener la condiciones de limpieza y pulcritud que exigen el ornato y estética de la ciudad”.

Igualmente, esta normativa municipal considera infracciones graves, y muy graves en caso de reincidencia, tanto la realización de pintadas, como el pegado de carteles en lugares y emplazamientos no autorizados y establece sanciones por estas infracciones.

Por todo esto, desde el gobierno municipal se invita a la ciudadanía a respetar las ordenanzas municipales y a contribuir con un comportamiento cívico y adecuado a la calidad de vida y convivencia que Jerez merece, fomentando el respeto por los espacios comunes y los entornos limpios.