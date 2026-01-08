El centro histórico de Jerez vive un 'boom' de obras: las licencias de obra mayor crecen un 144%

El año 2025 ha marcado "un hito en la actividad edificatoria y de rehabilitación del centro histórico", tal y como reflejan algunos datos del balance de gestión elaborado por la delegación del Centro Histórico que dirige el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz. El edil ha destacado éste y otros indicadores favorables que demuestran que “la confianza que estamos generando en el centro histórico, con proyectos y medidas tangibles diseñadas en estrecha colaboración con agentes sociales y económicos, se está traduciendo en un incremento de la inversión por parte de la iniciativa privada”.

En concreto, Agustín Muñoz se ha referido a un dato que confirma "el proceso de revitalización y dinamización" que está experimentando el centro, como es el "notable incremento", respecto a 2024, de la cifra de solicitudes presentadas durante 2025 en la delegación del Centro Histórico para llevar a cabo actuaciones de reforma, rehabilitación o nueva construcción en este entorno. Así, en obras menores, el aumento ha sido del 60 %, pasando de 167 solicitudes presentadas en 2024, a 268 en el año 2025. Con respecto a las obras mayores, "el aumento ha sido exponencial, concretamente del 144 %, pasando de 65 solicitudes en 2024, a 159 en el año 2025", tal como ha informado el Ayuntamiento de Jerez en nota de prensa.

En palabras de Agustín Muñoz, estos datos indican claramente “un progresivo aumento de la actividad edificatoria y de rehabilitación, y reflejan que se está cumpliendo el objetivo de crear las condiciones adecuadas para dar un empuje decisivo al centro, fomentar la inversión para proteger el patrimonio y mejorar los servicios y las infraestructuras urbanas”.

Además de coordinar el trabajo de las distintas delegaciones municipales relacionado con este ámbito, Agustín Muñoz ha señalado otras líneas de actuación específicas consideradas como "prioritarias" en su delegación, como es el caso del "impulso a la participación ciudadana, vertebrada principalmente a través de la Mesa del Centro Histórico; el desarrollo del Plan Jerez Centro, que define una hoja de ruta compartida que parte de la situación real y permitirá una visión a medio y largo plazo del centro; o la coordinación, a través del Servicio de Fondos Europeos, para el estudio de solicitudes de subvenciones destinadas el centro histórico, entre otras".

Mesa del Centro Histórico

Un "pilar fundamental" de esta estrategia está siendo la Mesa del Centro Histórico, "un foro activo y de representación social que reúne a más de 30 colectivos y que ha permitido reconducir el diálogo y el consenso ciudadano como uno de los principales factores de este impulso que está tomando el centro".

Hasta la fecha, se han celebrado siete sesiones de la Mesa, cuyo número de miembros se está incrementando progresivamente con la incorporación de nuevas asociaciones y colectivos. De igual forma, ya se han celebrado doce sesiones de la Comisión de Seguimiento de la Mesa, en la que intervienen sus representantes agrupados por sectores y técnicos municipales. Estas comisiones se encargan de analizar, a nivel técnico, los asuntos a tratar en la Mesa y realizar el seguimiento de las decisiones adoptadas en las mismas.

Por la Mesa del Centro histórico han pasado este año "proyectos y medidas de gran calado" como las nuevas Ordenanzas reguladoras de la Zona de Bajas Emisiones y de Prevención de la Contaminación Acústica; las subvenciones del Programa del 2% Cultural que, como avanzó la alcaldesa a finales de diciembre, "se está trabajando en la solicitud para una próxima convocatoria; los fondos EDIL, destinados en buena parte al Centro Histórico; cuestiones relacionadas con las Zambombas; la nueva regulación de viviendas de uso turístico; o el Plan Jerez Centro".

Plan Jerez Centro

Respecto al Plan Jerez Centro, cabe recordar que el pasado mes de diciembre se llevó a cabo la fase participativa, que recibió 450 aportaciones ciudadanas. Este proceso, articulado alrededor de un cuestionario público, ha tenido como objeto recoger valoraciones ciudadanas sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico.

Como ha explicado Agustín Muñoz, los siguientes pasos serán analizar y procesar estas aportaciones para integrarlas en la versión definitiva del Plan Estratégico. Esta información será determinante para definir las intervenciones más prioritarias que se incluirán en el documento final, que verá la luz en el primer semestre de 2026, una vez que se completen el resto de fases del procedimiento de planificación.