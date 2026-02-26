El Ayuntamiento de Jerez no recurrirá la sentencia por la pérdida de una subvención a los autobuses urbanos

El Ayuntamiento de Jerez no recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó que se perdiera una subvención destinada a los autobuses urbanos en 2022 por una pequeña deuda con la Tesorería de la Seguridad Social. Fuentes del gobierno municipal han señalado que, al tener que presentarse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se considera que tendría escaso recorrido dado que los supuestos para una admisión a trámite están "muy tasados".

De este modo, el pronunciamiento del tribunal central se hará firme tan pronto acabe el plazo de presentación de recursos. Por lo tanto, se confirmará la pérdida de la subvención anual correspondiente al ejercicio 2022 que el Ministerio de Transportes concede a los ayuntamientos de las principales ciudades del país para hacer frente al déficit que suele arrastrar el servicio público.

El Consistorio jerezano no pudo recibirla dado que, en el día del cierre de la convocatoria, constaba que tenía una deuda con la Seguridad Social de poco más de 2.000 euros por la liquidación de las vacaciones de un trabajador municipal que había causado baja por incapacidad permanente en marzo de ese año. La deuda fue liquidada días más tarde de que se cerrara la convocatoria, según consta en el fallo, pero uno de los requisitos de estas ayudas es que no hubiera adeudo alguno al cierre de la presentación de solicitudes,

Sobre esta sentencia, fechada a mediados del pasado mes, avanzada hace más de una semana por este periódico, fue apuntada por el gobierno municipal en un comunicado emitido este jueves para reprocharle al anterior ejecutivo socialista que la perdiera y para asegurar que al año siguiente el Consistorio volvió a recuperarla —la ayuda suele rondar los 350.000 euros anuales—. Eso sí, en el comunicado emitido por el Consistorio no se hace mención de otro pronunciamiento de la Audiencia Nacional, esta vez favorable a Comujesa, que no tendrá que pagar el IVA por esta subvención estatal entre 2014 y 2017.

El delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, acusó al PSOE de haber causado "un grave perjuicio a la prestación de este servicio público tan esencial para la ciudad". Así, tras señalar que "recuperamos la subvención en 2023", "en años sucesivos 2024 y 2025 hemos conseguido la subvención e incluso aumentando la cuantía de la misma, lo que ha supuesto un refuerzo muy importante para la financiación de la mejora del transporte público".