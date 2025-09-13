El Ayuntamiento de Jerez reforzará la seguridad vial en la zona de Hacienda El Polo

El primer teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes vecinales de Hacienda El Polo para planificar de forma conjunta las mejoras que se acometerán en la zona hasta finales de este año. Igualmente, el encuentro ha servido para dar un repaso al resultado de intervenciones realizadas en este entorno de manera reciente, que han sido valoradas positivamente por los asistentes al encuentro, y de forma especial las implementadas durante la Feria del Caballo, que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Espinar declara que se ha tratado de una reunión muy productiva “porque sabemos que hay mucho trabajo por hacer, y por eso, hemos trabajado de la mano para acordar las mejoras que vamos a llevar a cabo próximamente, entre las que hemos priorizado se encuentra el refuerzo de la seguridad vial en el entorno de Hacienda El Polo, especialmente en la calle Bruselas, que tiene mucha densidad de tránsito, y que además, es muy frecuentada en días de partido, por lo que creemos que debemos programar esta actuación para estos meses”.

En relación a esta actuación, Espinar ha explicado que, en lineas generales, consiste en la instalación de reductores de velocidad que estarán hechos de asfalto en lugar de usar plástico, y que no generan tanta contaminación acústica. Igualmente, se contempla la instalación de señales luminosas que contribuirán a reducir la velocidad en esta zona de la ciudad, además de otras medidas dirigidas a vigilar la velocidad, como es el caso del repintado de pasos de peatones.

Igualmente, durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con la necesidad de acometer obras de reforma de acerados, acordándose llevarlas a cabo también antes de finales de año o principios del siguiente. En este sentido, el responsable municipal ha explicado que, “se trata de una zona afectada, como tantas otras, por la mala elección del arbolado, lo que ha provocado que paulatinamente se haya deteriorado el pavimento del suelo. Por lo tanto, y ante esta circunstancia, tenemos que actuar nuevamente en una calle para reparar los daños existentes”.

En relación al levantamiento de acerados por efecto de las raíces, el delegado ha recordado la existencia de numerosos alcorques afectados por esta circunstancia “y tenemos que tratar de evitarlo. Debemos trabajar para resolver estas incidencias que provoca la mala elección del arbolado, e igualmente la llevaremos a cabo en la Hacienda El Polo”.