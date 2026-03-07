El Ayuntamiento de Jerez remodela el centro de barrio de la Barriada España

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han visitado el centro de barrio de la Barriada España, que ha sido remodelado recientemente por el Ayuntamiento de Jerez.

Junto con el presidente de la asociación de vecinos, Luis Barragán, los representantes municipales han comprobado las mejoras realizadas en este espacio público de uso participativo que, según ha explicado Jaime Espinar “llevaba en desuso muchísimos años y necesitaba arreglos de envergadura, que se han llevado a cabo por parte de la Delegación de Infraestructura, como la impermeabilización del techo, pintura y cambios de puertas y de la yesería”.

El teniente de alcaldesa ha destacado la labor que se ha desarrollado en este inmueble que es ahora “un centro de barrio totalmente renovado para que esté al servicio de los vecinos de esta barriada tan señera de nuestra ciudad”.

A estas obras de mejora en el centro de barrio, se suman otras intervenciones que desde el Ayuntamiento se han realizado en la barriada. Tal y como ha recordado Jaime Espinar, en esta zona se ha llevado a cabo la renovación del alumbrado público con lámparas de tecnología LED, “un hito destacado, puesto que la barriada completa ha dado el salto a esta nueva iluminación innovadora, sostenible y eficiente”.

En la Barriada España, el Ayuntamiento también ha realizado intervenciones en las calles, “puesto que presentaban en torno a 60 alcorques con las aceras levantadas que han sido renovados” e igualmente, se han realizado intervenciones en la plaza de España.

Jaime Espinar ha señalado que “hemos repasado con los vecinos todas estas mejoras y también ese continuo trabajo que tenemos que seguir desarrollando, con otras actuaciones para mejorar el día a día de los vecinos de esta barriada, puesto que, en definitiva, nunca está todo hecho, sino que queda también por hacer”. Ha explicado, por tanto, que “seguiremos de la mano de la asociación de vecinos de la Barriada España para seguir completando todas las cuestiones que afectan a esta zona de Jerez”.