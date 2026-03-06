Jerez rehabilita el muro de Torresblancas y anuncia un nuevo parque canino en la barriada

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está rehabilitando el muro que rodea la barriada de Torresblancas en la parte colindante con la avenida de Arcos. El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que se trata de “una intervención muy demandada por los vecinos, puesto que presentaba desperfectos que atajar, ya que durante muchos años no se había intervenido en esta zona”.

Jaime Espinar y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han visitado esta barriada y han avanzado que el gobierno municipal "va a continuar mejorando esta zona de la ciudad con nuevas instalaciones".

Concretamente, el teniente de alcaldesa se ha referido a la próxima creación en esta barriada de un parque de esparcimiento canino, que se creará junto al centro de barrio de Torresblancas. Ha señalado que el gobierno municipal está impulsando el bienestar animal en la ciudad y la tenencia responsable de mascotas, y en este contexto, también esta barriada contará con un pipicán para que los animales que forman parte de las familias jerezanas de este sector puedan disfrutar de un espacio público de esparcimiento.

Jaime Espinar ha explicado igualmente que el Ayuntamiento va a continuar actuando en Torresblancas en materia de parques y jardines. Por un lado, se ha actuado en los últimos días en la poda y en los próximos meses se acometerá la poda de las palmeras. También hay que recalcar que se va a hacer una revisión de los servicios públicos de esta zona de Jerez, entre ellos, contenedores y limpieza, “para que esta barriada de Jerez se encuentre en las mejores condiciones posibles”.

Los delegados han aprovechado esta visita a Torresblancas para felicitar y agradecer su trabajo a la asociación de vecinos, “que mantienen en perfectas condiciones sus instalaciones poniendo mucho cariño en ello”.