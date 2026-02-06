El Ayuntamiento de Jerez valora junto a sindicatos y comerciantes la suspensión de la Zona de Gran Afluencia Turística

La delegada de Comercio, Nela García, ha mantenido una reunión, junto a sindicatos y asociaciones de comerciantes, para informarles sobre la resolución de la Junta de Andalucía que suspende la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Jerez a efectos de libertad horaria comercial y que ha sido publicada en el BOJA.

En este sentido, el encuentro, en el que estaba previsto contar con la presencia de la propia alcaldesa que se tuvo que excusar para dirigir el operativo municipal de emergencias en la situación de la zona rural por la crecida del río Guadalete, se ha desarrollado con el objetivo de mostrar la colaboración absoluta del equipo de gobierno con los sectores afectados y el deseo de acabar con la incertidumbre relacionada con la liberalización completa de los horarios comerciales que había generado una ZGAT aprobada por el anterior ejecutivo socialista.

García ha subrayado que la intención del gobierno municipal es continuar con la línea de cooperación que siempre ha defendido en este asunto y trabajar por el planteamiento de una futura ZGAT basada en el consenso. “Ante la resolución de suspensión de la ZGAT, emitida por la Junta de Andalucía, nos reunimos con sindicatos y con asociaciones de comerciantes para valorar el punto en el que estamos ahora, evaluar la situación y seguir consensuando los pasos que se van dando”.

La delegada de Comercio ha indicado que “esta resolución está motivada por las medidas cautelares que estableció el Tribunal Superior de Justicia ante la denuncia de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y se traduce en la suspensión temporal de lo contenido en la declaración de nuestra ciudad como ‘Zona de Gran Afluencia Turística’ hasta que el procedimiento judicial continúe su curso”, añadiendo que “estamos a la espera de nuevos informes jurídicos que determinen que la normativa que está en vigor solamente contempla la apertura de dieciséis festivos al año tal y como recoge la Ley de Comercio de Andalucía”.

No obstante, García ha recalcado que “en el caso de que en un futuro se determine que se anula la actual ZGAT y tuviésemos que solicitar una nueva, la postura del Ayuntamiento, consensuada con todos los agentes sociales, será seguir solicitando una ‘Zona de Gran Afluencia Turística’ acotada a la verdadera zona turística de la ciudad y en función de los datos objetivos de esa actividad turística”.

En este contexto, ha tenido lugar una reunión que la alcaldesa, María José García-Pelayo, ya avanzó el pasado sábado con la idea de convocar a los sectores afectados y abordar la nueva situación que origina esta resolución de la administración autonómica. Además, la alcaldesa agradeció a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, su implicación por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad.