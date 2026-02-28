El Ayuntamiento de Jerez presenta un plan de actuación y mejora del cementerio municipal

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos, sigue, de manera permanente, llevando a cabo actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones del cementerio municipal con diferentes trabajos realizados en los últimos días y organizando otras nuevas para las próximas semanas.

Para ello, el segundo teniente de alcaldesa y delegado de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar ha explicado que “en primer lugar se ha analizado aquello más urgente de atender para luego proyectar un plan de trabajo para ir atendiéndolo todo”.

Espinar ha explicado que “desde que llegamos al Gobierno, en verano de 2023, se ha actuado en el 20% de los bloques que componen el camposanto, es decir, en torno a los noventa. Igualmente se ha llevado a cabo un plan de adecentamiento y renovación de mobiliario iniciándose por el perímetro, cambio y ampliación de bancos y papeleras, sustitución de los contenedores usados y rotos que estaban puesto y carteles que no se cambiaban desde hace 80 años”.

Asimismo, las zonas ajardinadas de zona exterior tienen ya su sistema de riego, se ha adecentado la entrada y las cubiertas de las zonas comunes se están arreglando ac-tualmente.

Respecto a las actuaciones previstas a corto plazo, el segundo teniente de alcaldesa ha indicado que “actualmente se continúa por otras zonas del cementerio. Además, se está construyendo un nuevo bloque para sustituir y derribar el que presenta actualmente peores condiciones de estructura y sustituir más de 600 nichos osarios en este mes de marzo”.

En cuanto a otros proyectos previstos para el cementerio, Espinar ha anunciado de que “se está proyectando el aprovechamiento de espacios que antes eran pasto para ponerlos en valor y que el camposanto cuente con otros espacios para el recuerdo de nuestros seres queridos”.