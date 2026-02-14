El Ayuntamiento pide a la Junta que arquitectos voluntarios puedan inspeccionar el estado de viviendas afectadas por las inundaciones en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha enviado un escrito a la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía para acogerse al servicio de colaboración que el Gobierno andaluz tiene acordado con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para solicitar formalmente la colaboración urgente de arquitectos voluntarios para evaluar los daños causados por las inundaciones de los vecinos de la zona rural que lo deseen.

García-Pelayo aclara en el escrito de solicitud que “desde el pasado 28 de enero, la zona rural de Jerez ha sufrido graves inundaciones como consecuencia del tren de borrascas y el desbordamiento del río Guadalete causando daños considerables en viviendas y edificios públicos, por lo que resulta urgente e imprescindible realizar una inspección técnica preliminar para garantizar la seguridad de las personas, determinar la situación de las viviendas y clasificar los daños para agilizar las ayudas”.

Igualmente, se explica que el Ayuntamiento no cuenta con medios técnicos propios suficientes para atender la magnitud de la catástrofe en el tiempo requerido, motivo por el que se ha decidido llevar a cabo este acuerdo.

Por otro lado, la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, en coordinación con el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha informado a los alcaldes de las entidades locales autónomas y delegados de barriadas rurales que tienen la posibilidad de solicitar estos servicios al 112 Andalucía para aquellos vecinos cuyas viviendas puedan tener aparentes daños que puedan ser estructurales o de importancia.

Todas estas actuaciones y otras relacionadas con las ayudas se tratarán en la reunión que está prevista celebrarse el próximo martes en el Ayuntamiento entre la alcaldes y parte del equipo de Gobierno con los alcaldes y representantes de estos núcleos rurales.